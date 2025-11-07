La moneda que podrías tener en casa cuesta más de 35.000 euros.

En el mercado de la numismática, algunas monedas que han permanecido guardadas durante décadas en casas particulares pueden convertirse en piezas de gran valor económico. Un caso destacado es el de una antigua peseta de la etapa franquista que, en determinadas subastas, ha llegado a superar los 35.000 euros, según publica ABC.
El valor de este tipo de objetos no se determina únicamente por su fecha de emisión. Tal y como explica el citado medio, factores como la escasez de ejemplares, el interés entre coleccionistas, el estado de conservación o el papel histórico que desempeñó la pieza influyen directamente en su tasación final.
La peseta más buscada: la emisión de 1949
Entre las monedas más cotizadas se encuentra la de cinco pesetas con la imagen de Francisco Franco correspondiente al año 1949, aunque la mayoría de las que circularon llevan impreso 1951.
Las de 1949 pertenecían a una tirada muy reducida, utilizada únicamente como prueba por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo que explica su rareza actual.
Esa escasez ha hecho que los ejemplares conservados en estado impecable alcancen cifras muy elevadas: no es extraño que se paguen 20.000 o 30.000 euros, e incluso existen casos documentados que superan los 35.000 euros, de acuerdo con los datos recogidos por ABC.
El precio se dispara especialmente cuando la moneda mantiene el brillo original de la acuñación y no presenta señales de uso —arañazos, golpes o desgaste—, ya que estos detalles son determinantes para el coleccionista especializado. Cuanto mejor sea la conservación, mayor será el interés y, en consecuencia, el valor final en el mercado.