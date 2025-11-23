sucesos

Muere en Canarias tras caer desde 7 metros mientras ponía las luces de Navidad

Se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido
Un hombre de unos 50 años ha fallecido este sábado en Arrecife tras sufrir una caída desde la azotea de su vivienda, situada en la calle Chimia, en el barrio de Altavista, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 14.40 horas, momento en el que el Cecoes recibió una alerta por la caída de un varón desde el exterior de un edificio.

Los recursos sanitarios desplazados al lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

La Policía Nacional ha iniciado la investigación para aclarar lo ocurrido.

Según relataron varios testigos a Televisión Canaria, la víctima se encontraba subida a una escalera mientras colocaba iluminación navideña en el exterior de su casa, en la azotea, cuando se produjo el accidente.

Los testimonios apuntan a que el hombre cayó desde una altura aproximada de siete metros y medio, impactando de cabeza contra la vía pública, lo que provocó una caída mortal.

Hasta la zona se desplazaron también efectivos de la Policía Local y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

