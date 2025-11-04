El municipio de Canarias más saludable: con un monumento a los bares, turístico y con identidad rural

En los últimos años ha crecido la preocupación por la salud de nuestras ciudades y municipios. La contaminación se presenta como uno de los grandes peligros pero también hay lugares saludables, precisamente por su planificación. En este sentido, un municipio de Canarias pasa por ser el séptimo más saludable de España.
Según un informe sobre vida saludable de ZAVA, reconocido servicio médico en línea especializado en consultas para la pérdida de peso, tras analizar una serie de factores ambientales y de estilo de vida, San Bartolomé de Tirajana se presenta como el municipio de Canarias más saludable.
El informe tiene en cuenta desde el número de parques, centros deportivos, espacios acuáticos y rutas para caminar, hasta la calidad del aire y el equilibrio entre comercios de comida saludable y de comida rápida.
Así es el municipio de Canarias más saludable
San Bartolomé de Tirajana, el municipio de Canarias que pasa por ser el más extenso de la isla de Gran Canaria, continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos del Archipiélago gracias al peso del sector turístico en enclaves como Maspalomas, Playa del Inglés o Meloneras, donde se concentran algunos de los hoteles y complejos alojativos más reconocidos del país. La recuperación del flujo de visitantes internacionales, especialmente de mercados como el alemán, el británico y el nórdico, ha reforzado el papel estratégico del municipio dentro del destino Canarias.
Pese al protagonismo de la franja costera, el municipio mantiene una marcada identidad rural en su zona alta, donde núcleos como Tunte conservan el patrimonio histórico y cultural vinculado a la agricultura de medianías y al Camino de Santiago grancanario. Este contraste entre el turismo de sol y playa y el paisaje interior ha sido uno de los principales argumentos del Ayuntamiento para promover un modelo de desarrollo más equilibrado, en el que el visitante pueda descubrir tanto las dunas de Maspalomas como su red de senderos, arquitectura tradicional y fiestas populares.
En los últimos años, San Bartolomé de Tirajana ha afrontado retos asociados a la gestión del espacio turístico, la vivienda y la movilidad, con debates abiertos sobre la presión urbanística, el acceso al alquiler y la necesidad de renovar infraestructuras que datan de las décadas de 1960 y 1970, cuando comenzó el despegue turístico del sur de Gran Canaria. Al mismo tiempo, el municipio trabaja en proyectos vinculados a la sostenibilidad y la diversificación económica, con el objetivo de reducir la dependencia del sector alojativo y reforzar la oferta complementaria.
Con más de 50.000 habitantes y una población flotante que supera ampliamente esa cifra en temporada alta, San Bartolomé de Tirajana se enfrenta a la doble tarea de seguir siendo destino global sin perder su raíz local, un equilibrio que marcará su evolución en los próximos años.
Con monumento a los bares
En 2017, Coca-Cola quiso rendir tributo al sector de la hostelería inaugurando el primer monumento al bar, un homenaje creado por el artista canario Leopoldo Emperador para todos esos establecimientos que son punto de encuentro de pequeñas y grandes historias. Esta localidad grancanaria es actualmente el municipio español de más de 50.000 habitantes con mayor tasa de locales de restauración por cada 1.000 personas.