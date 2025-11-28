Ni Santa Cruz ni La Laguna: este es el municipio de Tenerife donde los jubilados cobran las pensiones más altas

Los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social revelan importantes diferencias en las pensiones de jubilación que se perciben en la isla de Tenerife. Mientras a nivel nacional las pensiones medias más altas rondan los 2.500 euros y las más bajas no alcanzan los 700 euros, en Tenerife los municipios presentan una notable desigualdad interna.
El Rosario es el municipio donde los jubilados cobran una pensión media más elevada: 1.629 euros. Allí residen 18.010 habitantes, de los cuales 1.617 están jubilados.
En segunda posición se sitúa Santa Cruz de Tenerife, con una pensión media de 1.622 euros, entre una población de 210.486 habitantes y 24.440 pensionistas por jubilación. Le sigue Tegueste, donde la pensión media es de 1.583 euros que reciben sus 1.284 jubilados frente a los 11.429 residentes.
También destacan Candelaria y San Cristóbal de La Laguna. En Candelaria, los 2.747 jubilados perciben una media de 1.538 euros, en un municipio que cuenta con 28.992 habitantes. Mientras La Laguna, los pensionistas reciben 1.496 euros de media, entre una población de 160.855 habitantes, de los cuales 16.080 están jubilados.
Los municipios con pensiones más bajas
En el otro extremo se encuentran los municipios con las pensiones más reducidas. El más bajo es Santiago del Teide, donde sus 663 jubilados perciben una media de 1.031 euros, en una población de 12.497 habitantes. Muy cerca está El Tanque, con 1.036 euros de media en pensiones de jubilación para 287 pensionistas en un municipio de 2.809 habitantes.
Diferencias que reflejan la realidad económica
La comparativa evidencia una brecha económica entre municipios que, aunque geográficamente cercanos, presentan perfiles socioeconómicos y laborales muy distintos. Mientras en algunas zonas de la Isla las pensiones superan ampliamente los 1.600 euros, en otras apenas llegan a los 1.000.
Estas diferencias ponen de manifiesto el distinto nivel de cotización previo de los trabajadores y el peso económico de cada municipio, lo que se traduce en una jubilación muy diferente según el lugar de residencia.
Previsión de subida de las pensiones en 2026
Las proyecciones basadas en el IPC interanual —entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025— apuntan a una revalorización aproximada del 2,6 %. La cifra exacta dependerá del dato adelantado que el INE publicará el 28 de noviembre y de la confirmación que llegará el 12 de diciembre.
Con ese porcentaje, la pensión media de jubilación, actualmente en torno a 1.506 euros mensuales, se situaría aproximadamente en 1.545 euros en 2026, según estimaciones de analistas.