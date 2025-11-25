La Noche en Blanco llega al ritmo de ‘Chiquilla’ y con un mundo de chocolate navideño: más de 100 actividades llenan las calles de La Laguna

La Laguna celebrará este sábado, 29 de noviembre, una nueva edición de La Noche en Blanco, una jornada que desplegará una programación continua desde las 10.00 horas y hasta la madrugada, con propuestas de comercio, patrimonio, música, cultura, deporte y ocio familiar en el centro histórico.
La organización prevé cerca de un centenar de actividades distribuidas en 30 espacios del casco, en una cita que vuelve a coincidir con el inicio de la campaña comercial de Navidad.
El evento incorpora espectáculos internacionales, actividades familiares, deportes, acciones gastronómicas y dinamización comercial.
Programación para todos los públicos
El programa incluye espectáculos de danza y teatro, talleres infantiles, zonas deportivas, mercados urbanos, dinamización comercial y espacios de convivencia. La jornada dispondrá de consignas en distintos puntos del casco histórico para facilitar que el público pueda continuar recorriendo las actividades sin cargar con sus compras.
El dispositivo incluye Puntos Violeta y Punto Naranja, además de una señalización específica de zonas de aparcamiento, paradas de guaguas, tranvía y taxis, con el objetivo de facilitar la accesibilidad y los desplazamientos durante todo el día.
Actividades desde la mañana
Las primeras propuestas se activarán en espacios como la Placita La Retama, los mercadillos urbanos de Casa Mesa en Obispo Rey Redondo, el Parque de la Constitución, el espacio gastronómico y navideño “Chocoland: La Plaza de la Navidad” en la plaza Antonio Mederos Sosa y el Canary Market Place en el Camino Largo.
Las consignas para dejar las compras estarán situadas en Obispo Rey Redondo.
La Plaza de la Concepción será uno de los puntos centrales, con la inauguración oficial, el photocall en el Torreón de la luz, LNB Radio Central y una radio itinerante que recorrerá diferentes zonas del centro histórico.
Música durante toda la jornada
La programación musical contará con conciertos en distintos puntos del casco. El grupo Las Migas actuará en horario diurno en la Torre de La Concepción, mientras que Seguridad Social ofrecerá el concierto nocturno principal en la Plaza del Cristo.
Otros escenarios musicales estarán ubicados en la Plaza Hermano Ramón, Plaza Víctor Zurita, Teatro Leal, Orfeón La Paz y diferentes calles del municipio, con la participación de formaciones locales, rondallas, agrupaciones musicales y compañías itinerantes.
Deporte, ocio familiar y actividades inclusivas
La calle San Agustín acogerá zonas deportivas con baloncesto, voleibol, simuladores, realidad virtual, lucha canaria, escalada, ajedrez, fitness, bailes urbanos y áreas para público infantil y juvenil.
Las familias dispondrán de talleres creativos, cuentacuentos, actividades inclusivas y acciones en museos y centros culturales. Entre las propuestas destacan Ciudad de Cuentos en el antiguo convento de Santo Domingo, los talleres inclusivos de la Plaza de los Ilustradores y dinamización infantil con personajes itinerantes.
Danza, teatro de calle y pasacalles
La oferta artística incluye teatro de calle, danza y pasacalles en espacios como la Plaza del Adelantado, Plaza Junta Suprema, Plaza Catedral, Plaza Doctor Olivera y la calle Carrera.
Entre los montajes previstos figura Olympics, de la compañía Yllana, además de exhibiciones de break dance, talleres de lindy hop y compañías itinerantes que recorrerán el casco histórico.
En la calle Heraclio Sánchez se habilitará un espacio de dinamización ciudadana bajo el lema “Ven a conocer los Centros Ciudadanos”, con actividades continuas entre las 10.00 y las 18.00 horas, en las que se mostrarán parte de los talleres y proyectos que desarrollan estos centros municipales durante el año.