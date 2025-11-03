Una nueva ordenanza regulará los espacios privados de uso público en La Laguna

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha iniciado el proceso de consulta pública para la elaboración de una nueva ordenanza municipal que regule los espacios privados de uso público, como soportales, pasajes y zonas de tránsito peatonal, y dote de seguridad jurídica y normativa a una realidad urbana consolidada. El ejemplo más claro en el centro de la ciudad sería la extensa superficie de soportales de la avenida de La Trinidad, por donde cada día transitan gran cantidad de personas, pero hay más enclaves del núcleo urbano en la misma situación.
Según información desde la Gerencia, en La Laguna, como en muchas ciudades históricas, existen numerosos espacios residenciales que, pese a ser de titularidad privada, han sido utilizados de forma general como zonas de paso o encuentro vecinal. Esta situación, reconocida por el planeamiento urbanístico y por la práctica consuetudinaria, genera interrogantes sobre las responsabilidades de mantenimiento, limpieza, accesibilidad y conservación, tanto para los propietarios como para la administración local.
Hasta ahora, para poder actuar en alguno de estos espacios, desde el Ayuntamiento se llegaba a convenios puntuales con la propiedad.
“Esta ordenanza permitirá al Ayuntamiento actuar con mayor claridad y eficacia en espacios que, aunque privados, forman parte del día a día de la ciudadanía. Queremos garantizar que estos lugares sigan siendo accesibles, seguros y bien conservados, sin generar conflictos ni incertidumbres jurídicas”, explicó el concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo, Adolfo Cordobés.
Así, la aprobación de esta ordenanza permitirá al Ayuntamiento intervenir de forma más ágil y transparente en espacios clave para la movilidad peatonal, la accesibilidad universal y la conservación del patrimonio. También facilitará la resolución de conflictos entre comunidades de propietarios y administración, al establecer un marco claro de derechos y deberes.
Además, según indicaron desde la Gerencia de Urbanismo, la norma contribuirá a mejorar la imagen urbana de La Laguna, ya que la regulación de estos espacios permitirá incorporar mejoras en iluminación, señalética, limpieza, accesibilidad y seguridad, beneficiando tanto a residentes como a visitantes.
La futura ordenanza, pionera en los municipios de Canarias, destacaron, busca localizar, identificar y clasificar todos estos espacios privados de uso público, además de delimitar las obligaciones de propietarios y administración, y establecer mecanismos para garantizar su adecuada gestión, reforzando la seguridad jurídica y la convivencia vecinal.
También contempla la posibilidad de constituir nuevas servidumbres públicas sobre espacios privados por razones de interés general, como la ampliación de zonas libres, la mejora de la accesibilidad o la instalación de mobiliario urbano.
21 de noviembre
La consulta ciudadana, que permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre, se encuentra ya publicada en este enlace y permitirá a ciudadanos, comunidades de propietarios, asociaciones y entidades locales aportar sus opiniones sobre los objetivos, problemas y soluciones que plantea esta futura norma.
También podrán enviar sus aportaciones al correo electrónico habilitado: consulta_publica_ordenanzas@urbanismolalaguna.es.
“Invitamos a todos los vecinos, comunidades y entidades locales a participar en esta consulta. Sus aportaciones serán fundamentales para construir una ordenanza equilibrada, que refleje las necesidades reales del municipio y refuerce la convivencia en nuestros barrios”, apuntó Adolfo Cordobés.