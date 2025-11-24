Ya hay fecha para el fin de las obras en una de las principales vías de conexión con la zona centro de La Laguna

Los trabajos de mejora y acondicionamiento de la avenida Leonardo Torriani, una de las principales vías de conexión con la zona centro de La Laguna, finalizarán esta semana, salvo imprevistos de última hora, según las previsiones del área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna.
Las obras, que comenzaron a finales del pasado febrero y han contado con un presupuesto cercano a los 480.000 euros, se han concentrado en el tramo de la avenida que abarca desde la plaza de San Cristóbal hasta la rotonda de la Cruz de Piedra, lo que supone unos 4.184 metros cuadrados.
El concejal responsable del área, Ángel Chinea, remarcó la importancia que supone esta obra “porque no solo mejora las condiciones generales de seguridad para los peatones, sino que aumenta la accesibilidad de toda esta vía, en la que conviven numerosos locales comerciales y grandes bloques de viviendas que se verán beneficiados por estas mejoras”.
“Se trata de una de los principales entradas a la ciudad y requería de estas intervenciones para prevenir algunos incidentes que se estaban registrando por las condiciones del anterior pavimento, que se volvía especialmente deslizante en días de lluvia”, apuntó el edil.
En este sentido, una de las principales mejoras se notará en las aceras, ya que se ha sustituido su pavimento por uno nuevo antideslizante y con mayor adherencia, con el propósito de reforzar su seguridad y evitar cualquier riesgo de caída derivado del paso del tiempo y el uso continuado de esta superficie.
De esta manera, también se ha procurado evitar discontinuidades en el recorrido accesible y corregir el trazado que fuese necesario.
Actuaciones
Además, el proyecto ha incluido otras actuaciones como el embellecimiento y saneo de los muretes de las jardineras ubicadas en el lateral oeste, la instalación de nuevos bordillos enrasados con la calzada para facilitar los accesos a los garajes del entorno o la eliminación o desplazamiento de algunos pilones que suponían un impedimento al tránsito de personas.
Así como la recolocación de mobiliario público, la restitución de determinados imbornales y la reubicación de la parada de guaguas existente en el lateral este (sentido subida).
Adicionalmente, se acometieron mejoras de señalización y, en coordinación con la empresa mixta Teidagua, también se trabajó en la sustitución de varios tramos de la red de abastecimiento que presta servicio en la zona y que ya presentaban algunas deficiencias por el paso del tiempo.
Por último, el edil agradeció “la paciencia y la colaboración mostrada por todas las vecinas y vecinos y negocios afectados durante el desarrollo de estas labores”.