Persecución policial en Canarias: usaron un furgón robado para llevar motos sustraídas

Una persecución policial ha permitido detener en Las Palmas de Gran Canaria a dos varones de 47 y 16 años que transitaban con un furgón sustraído el viernes y que usaban para transportar motocicletas que también robaban, según ha informado este domingo a EFE la Policía Local.
Los agentes que han participado en esta detención están adscritos a la Unidad Territorial de Barrios y fueron alertados el viernes por la tarde por la Policía Nacional de que habían visto circulando por La Minilla a un furgón sustraído.
Los policías que se dirigían a ese barrio localizaron en la GC-23 que un furgón circulaba en sentido contrario con la puerta trasera abierta, por lo que trataron de darle el alto, ante lo que el conductor del vehículo en cuestión reaccionó emprendiendo la huida.
Persecución en dirección prohibida
Se inició entonces una persecución por la GC-23, en dirección subida, donde, “tras colisionar con el vehículo policial, el furgón redujo bruscamente la velocidad girando hacia la rotonda de la Ballena, circulando en dirección prohibida y obligando a los demás vehículos a apartarse para evitar ser embestidos”.
Tras una persecución policial, agentes de la Unidad Territorial de Barrios 🚔 detienen a dos personas que utilizaban un furgón sustraído teniendo en el interior dos motocicletas. pic.twitter.com/ROgaInUxNb— Policía Local LPA (@PoliciaLPA) November 23, 2025
La persecución continuó por la conocida como carretera del norte, en la que, al quedar detenidos por un atasco, uno de los agentes logró abrir la puerta del conductor del furgón, que inició bruscamente la marcha, lo que motivó que se cayera una de las motocicletas sustraídas que transportaba en la parte trasera del vehículo, donde iba otro varón.
Mientras un agente auxiliaba a una mujer de 57 años que había caído por las maniobras realizadas por el furgón, el otro siguió persiguiéndolo hasta que fue embestido gravemente, lo que impidió que continuara con el seguimiento.
El furgón, donde iban tres personas, fue abandonado en la calle Luis Correa Medina con otra motocicleta en su interior.
Unidades de apoyo recorrieron la zona y localizaron a dos personas en la calle Virgen de las Angustias, donde fueron detenidas.
La mujer que fue auxiliada por el agente tuvo que ser trasladada a un centro sanitario en una ambulancia del SUC para ser asistida de las lesiones sufridas.