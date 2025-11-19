La luz que transforma la piel: la revolución láser en Santa Cruz de Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife, la luz ha dejado de ser solo energía para convertirse en tratamiento. Las Clínicas Doctor Blas García han hecho de la tecnología láser una herramienta para cuidar, sanar y embellecer, en un espacio donde la ciencia se practica con rigor y la estética se entiende como una disciplina que exige conocimiento y precisión.
El poder del láser de picosegundo
Entre los tratamientos más avanzados destaca el láser de picosegundo, considerado uno de los más eficaces para eliminar pigmentos y tratar lesiones cutáneas complejas. “Este láser rompe el pigmento en partículas muy pequeñas, lo que permite que nuestros macrófagos – las células que eliminan residuos- terminen más rápido con el color. Además, lo hace sin estimular la célula, lo que lo convierte en un tratamiento seguro y preciso”, explica la directora médica de las Clínicas Doctor Blas García, Nélida Díaz.
Este avance no solo se utiliza para borrar tatuajes, sino también para combatir el melasma, una alteración pigmentaria difícil de tratar con métodos convencionales. “Es una herramienta que nos permite abordar problemas que antes eran muy difíciles de resolver”, añade la especialista.
Pulso largo: un láser único en Canarias
Cuando se trata de trabajar en profundidad, el láser de pulso largo se convierte en protagonista. “No hay otro igual en Canarias. Gracias a él podemos tratar patologías como el acné, la piel rosácea, diferentes tipos de dermatitis e incluso las pequeñas venitas. Es un láser muy desconocido, pero totalmente efectivo”, asegura Díaz. Su versatilidad lo convierte en un recurso imprescindible para quienes buscan soluciones más allá de la estética superficial. “Es medicina que mejora la salud de la piel”, subraya la doctora.
Luz pulsada: regeneración y belleza
La luz pulsada completa la propuesta tecnológica con beneficios que van más allá de la apariencia. “Mejora los poros, estimula el colágeno y elimina pigmentos. Hablamos de medicina regenerativa, porque no solo embellece, sino que ayuda a la piel a funcionar mejor”, explica Díaz. Este enfoque regenerativo es una de las señas de identidad de la clínica, que apuesta por tratamientos que respetan los procesos naturales del organismo.
Más allá del láser: armonización y regeneración
Las Clínicas Doctor Blas García no se limitan a la tecnología láser. Su equipo es especialista en armonización facial y corrección de asimetrías, con tratamientos personalizados que incluyen plasma y mesoterapia, entre otros. “El plasma se obtiene del propio paciente y se reintegra para estimular los procesos naturales de regeneración. Es medicina regenerativa en estado puro”, detalla la doctora.
Cada intervención se diseña con precisión y sensibilidad, en un espacio donde la tecnología convive con el arte. “Para mí, la medicina estética es otra forma de arte. No todos necesitan los mismos volúmenes ni las mismas soluciones”, concluye Díaz.
Un espacio donde la ciencia se vive como arte
La clínica respira arte en cada rincón. Desde la arquitectura hasta la experiencia del paciente, todo está diseñado para que la estética no sea solo un resultado, sino una experiencia consciente. “No se trata solo de borrar manchas o mejorar la textura: hablamos de intervenir en procesos celulares sin dañarlos, de regenerar la piel y devolverle su funcionalidad. Esa es la verdadera revolución”, afirma Nélida Díaz, directora médica de las Clínicas Doctor Blas García.
En un sector donde la innovación marca el ritmo, esta propuesta sitúa a Canarias en la vanguardia de la medicina estética. La luz, convertida en herramienta terapéutica, deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una aliada que redefine el cuidado personal. No hablamos solo de belleza: hablamos de salud, de ciencia aplicada con precisión y de un futuro donde la tecnología y la sensibilidad se encuentran.
La revolución láser ya es una realidad en Santa Cruz de Tenerife gracias a las Clínicas Doctor Blas García.