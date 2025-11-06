El Estado destinará 42.700 euros a obras de mejora en la playa El Llano, en Igueste de San Andrés

El Ministerio de Transición Ecológica acaba de licitar el proyecto para llevar a cabo las obras de adecuación y mantenimiento de la playa El Llano, ubicada en el santacrucero pueblo de Igueste de San Andrés, según publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El presupuesto de dicha ejecución ronda los 42.700 euros y el plazo estimado para los trabajos es de dos meses.
Este tramo costero no dispone actualmente de accesos rodados desde el núcleo de población, existiendo solo accesos peatonales desde el sur y a través del entorno del cauce del barranco de Igueste, cuya desembocadura en el mar ha conformado la denominada playa El Llano, de unos 500 metros de longitud.
La entrada sur a este enclave del litoral chicharrero presenta erosiones provocadas por el efecto del mar, lo que unido al deterioro de las escaleras dificultan en gran medida el paso de los bañistas.
Se trata de una playa con la morfología típica de Canarias, con cúmulos de arena negra en verano y callaos en invierno, por lo que según se desprende de la memoria justificativa, es una de las actuaciones a tener en cuenta en la adecuación futura del tramo costero.
Asimismo, añade que al final de la entrada peatonal a la playa existe una zona de rellenos que en el pasado estaba dedicado a una finca agrícola, protegida por un muro de hormigón que se encuentra en estado ruinoso y que deberá ser demolido.
Por este motivo, la actuación propone eliminar las ocupaciones de la playa, consistentes en rellenos y restos de muros de antiguas parcelas rústicas con el objetivo de adecuar el uso de la playa para la época estival, pero conservando su carácter de lugar tranquilo y poco concurrido. Además, incide en retranquear el trazado del tramo final del acceso peatonal sur a la playa, para resguardarlo del efecto de los temporales, así como adecuar los perfiles de playa para procurar que la arena perdure más tiempo.
Otra de las medidas incluidas en la memoria de actividades a ejecutar se basa en la retirada de rellenos y escombros, que abarca una superficie de 535 metros cúbicos; la demolición del muro lateral y del pavimento y estructuras de hormigón, o la sustitución de la actual barandilla metálica de la escalera de acceso a la playa, pues se encuentra oxidada y en mal estado.
Cambio climático
Según recoge el estudio aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica, dicha actuación no tendrá consecuencias posteriores en los efectos del cambio climático en la zona, ni la actuación propuesta se verá afectada de manera distinta a estos efectos una vez ejecutado, ya que el proyecto cumple las disposiciones de la ley de Costas.
Respecto al presupuesto de ejecución material previsto en la memoria valorada por la administración estatal, la inversión prevista para las obras alcanza la cifra de 33.547 euros, cantidad que, añadiendo los porcentajes en vigor de gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%), aparte del IGIC, elevan el total de la licitación a 42.716 euros.
La superficie de Igueste de San Andrés está incluida en el parque rural de Anaga y, al igual que el resto de pueblos y caseríos que conforman el Macizo, está también englobada en la Reserva de la Biosfera, declarada como tal por la Unesco en 2015, una designación por la que recibe muchos visitantes que se acercan hasta Igueste para practicar el senderismo.