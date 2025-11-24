El Pueblo Mágico de Canarias que se encuentra entre acantilados y playas

El Ayuntamiento de Vallehermoso ha anunciado este lunes su incorporación a la Red de Pueblos Mágicos de España, una plataforma nacional que reconoce a los municipios que protegen y ponen en valor su patrimonio cultural, natural y etnográfico.
Con esta adhesión, Vallehermoso se suma al conjunto de localidades que han logrado preservar su autenticidad y su conexión con el entorno rural. El municipio gomero se convierte así en el sexto Pueblo Mágico de Canarias, junto a Arona, Artenara, Mazo, Tijarafe e Icod de los Vinos, según explicó el Consistorio en un comunicado.
La organización responsable de la Red destaca en el caso de Vallehermoso un paisaje singular, donde conviven acantilados, palmerales y antiguas terrazas agrícolas, además de miradores con vistas al Teide y senderos que conducen hacia el Parque Nacional de Garajonay.
El alcalde, Emiliano Coello, subrayó que esta distinción reconoce “una identidad que hemos sabido preservar con orgullo”, visible en los bancales centenarios, en los caseríos enclavados entre acantilados y palmerales y en “la presencia poderosa de nuestros barrancos”. Añadió además que el nombramiento supone “un impulso para seguir trabajando con responsabilidad y avanzar hacia un futuro sostenible”.
En los próximos meses, Vallehermoso comenzará a participar en las actividades de la Red, que incluyen proyectos conjuntos, acciones de promoción turística y la integración en las denominadas “rutas mágicas”, que enlazan municipios comprometidos con la sostenibilidad, la colaboración y la conservación de sus valores patrimoniales.
El Ayuntamiento también destacó que esta incorporación permitirá reforzar la proyección turística del municipio y dar mayor visibilidad “al valor de un territorio que ha sabido conservar su esencia mirando al porvenir”.
El Pueblo Mágico de La Gomera
Cerca de un tercio del Parque Nacional de Garajonay, alrededor de 1.300 hectáreas, se ubica dentro del municipio de Vallehermoso. En esta zona se encuentra La Laguna Grande, uno de los lugares más frecuentados por quienes visitan la Isla y por los propios gomeros, ideal para hacer un alto y disfrutar del entorno. Tras recorrer Garajonay, aún quedan numerosos espacios naturales por descubrir, como el Lomo del Carretón o la Fortaleza de Chipude, accesibles a través de una red de senderos que enlaza distintos puntos del municipio y permite conocer su territorio paso a paso.
Uno de esos caminos conduce al Jardín Botánico del Descubrimiento, un espacio de más de 16.000 metros cuadrados situado a los pies del Roque Cano. El jardín reúne especies vegetales procedentes de los cinco continentes, con especial atención a la flora canaria, y recuerda el papel estratégico que jugó La Gomera en las rutas entre Europa y América. Además, funciona como escenario cultural, espacio expositivo y punto de referencia para la investigación científica en el municipio.
En cuanto a la costa, Vallehermoso presume de playas muy apreciadas tanto por visitantes como por vecinos: Alojera, Argaga y La Rajita. Alojera destaca por su caserío a nivel del mar, rodeado de palmeras y viviendas tradicionales junto a un antiguo muelle. Para quienes prefieren evitar el oleaje, el Parque Marítimo de Vallehermoso ofrece desde hace años dos piscinas de agua dulce perfectas para un baño tranquilo.
Pero la costa del municipio guarda también uno de sus tesoros naturales más sobresalientes: el Monumento Natural de Los Órganos, un espectacular acantilado volcánico formado por columnas basálticas al que solo se puede acceder por mar.
Vallehermoso mantiene un fuerte carácter agrícola, con cultivos de vid, plátano, cereales y pequeñas producciones orientadas al autoconsumo. La artesanía y la alfarería siguen vigentes, conservando técnicas heredadas de los antiguos pobladores de la Isla.
Entre sus celebraciones más señaladas se encuentran las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que cada 22 de julio reúnen a vecinos y visitantes. A mediados del siglo XX se incorporaron las Fiestas Lustrales, en las que, cada cinco años, la imagen es trasladada desde la ermita hasta la costa.
El municipio también posee un destacado legado cultural: es la tierra natal del escritor y cineasta Manuel Mora Morales, del poeta Pedro García Cabrera y de Guillermo Ascanio Moreno, figura intelectual de las primeras décadas del siglo XX.