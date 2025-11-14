La puerta 25 del Heliodoro Rodríguez López, ‘Patrimonio de la Humanidad’

El Heliodoro Rodríguez López, la casa del CD Tenerife, se ha unido a las celebraciones por el 25º aniversario de la declaración de San Cristóbal de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y lo ha hecho con un gesto que no ha pasado desapercibido para los aficionados que acuden al Heliodoro Rodríguez López.
La puerta número 25 del estadio luce desde hoy una gran imagen conmemorativa dedicada al casco histórico lagunero, un tributo visual que destaca su reconocimiento como única Ciudad Patrimonio de la Humanidad en Canarias, distinción otorgada por la UNESCO en 1999.
La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife, forma parte del programa de actividades que se está llevando a cabo durante todo el año para celebrar el cuarto de siglo del nombramiento de la ciudad.