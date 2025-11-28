Nueva alerta sanitaria: retiran unos conocidos ‘bocaditos’ por la presencia de partículas metálicas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la posible presencia de partículas metálicas en bocaditos procedentes de España.
La alerta ha sido notificada este 28 de noviembre tras una comunicación de la Comunidad Valenciana a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
La incidencia afecta a unos bocaditos de la marca Snatt’s con fecha de caducidad 7 de noviembre de 2026.
Según la información disponible, la alerta se refiere al producto “Bocaditos tomate & orégano”. Los datos del producto implicado son los siguientes:
- Nombre del producto: Bocaditos tomate & orégano
- Marca: Snatt’s
- Número de lote: 68708
- Fecha de caducidad: 07/11/26
- Código de barras: 8413164023198
- Peso de unidad: 80 g
- Temperatura: Ambiente
Cómo actuar ante los bocaditos afectados por la alerta
AESAN señala que la información procede del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de evitar la puesta a disposición de alimentos no seguros.
La distribución del lote afectado se ha realizado en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
La información ha sido trasladada a las autoridades autonómicas a través del SCIRI para verificar la retirada del producto de los canales de comercialización.
La recomendación para las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta es abstenerse de consumirlos.