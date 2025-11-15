Nuevas rutas históricas por algunos de los rincones más emblemáticos de Santa Cruz: son gratis

Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, inicia este sábado el programa de rutas histórico culturales por las zonas comerciales de Rambla y Salamanca. Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que “se trata de una serie de recorridos a pie, de dos horas de duración, que pretenden mostrar a vecinos y visitantes el patrimonio, la historia y los comercios emblemáticos de estas dos zonas comerciales”.
En este sentido, Bermúdez destacó que “estas rutas se enmarcan en el conjunto de acciones que estamos llevando a cabo a través del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, y que está cofinanciado por la Unión Europea mediante el Programa FEDER Canarias 2021–2027, dentro de la convocatoria ‘Canarias Destino Comercial Inteligente’, bajo el lema ‘Una manera de hacer Europa’, y que nos está permitiendo actuar en dos de las zonas comerciales más importantes de la capital”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “esta acción se enmarca dentro del proyecto Itinerarios Comerciales, dentro del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca”, y añadió que “con estos recorridos pretendemos que vecinos y visitantes descubran la riqueza cultural y de patrimonio que existe en estas dos zonas comerciales, al tiempo que visibilizamos al tejido empresarial de estas zonas”.
“Todas las rutas cuentan con la participación de guías profesionales, quienes se encargarán de ofrecer explicaciones sobre los principales puntos de interés, tanto desde el punto de vista histórico y patrimonial como desde la perspectiva comercial”, señaló Pérez, quien añadió que “este programa de recorridos gratuitos contempla 10 rutas, a razón de cinco por la zona comercial Rambla y otras cinco por la zona comercial Salamanca, se iniciarán este sábado y se prolongarán hasta el 13 de diciembre”.
“Con estas Rutas Comerciales Guiadas reafirmamos nuestro compromiso con la dinamización económica y la promoción del comercio local”, apuntó Pérez, quien añadió que “acciones como ésta no sólo fomentan las compras en los barrios, sino que también contribuyen a poner en valor la historia, la arquitectura y la identidad de Santa Cruz”.
Así, las rutas por la zona comercial de las Ramblas se realizarán este sábado 15 de noviembre, a las 12:30 horas, así como el sábado 22 de noviembre a la misma hora; el sábado 29 de noviembre a las 11:00 horas; el viernes 12 de diciembre a las 17:00 horas y el sábado 13 de diciembre a las 12:30 horas. Por su parte, las rutas por la zona comercial Salamanca se llevarán a cabo los sábado 15 y 22 de noviembre a las 11:00 horas; el viernes 28 de noviembre a las 17:00 horas; el sábado 29 de noviembre a las 12:30 horas y el sábado 13 de diciembre a las 11:00 horas.
Ambas propuestas ofrecen a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de una experiencia enriquecedora para conocer más de cerca el patrimonio y la vida urbana del municipio. De esta manera, con el recorrido por el barrio de los Hoteles y la Rambla de Santa Cruz, las personas participantes podrán conocer la historia más contemporánea de la ciudad, y visitarán el conjunto escultórico de las Ramblas, edificios y enclaves emblemáticos como la Plaza 25 de Julio, la sede del Ayuntamiento, el Palacio de Capitanía General de Canarias, la Plaza Weyler, así como las diferentes vías comerciales para finalizar en la Plaza Duggi.
Por su parte, el recorrido por el barrio de Salamanca ofrecerá la oportunidad de conocer su historia y algunos de sus lugares más representativos, entre los que sobresalen la Plaza de La Paz, la avenida Islas Canarias, la calle Salamanca, el Parque Secundino Delgado, la Glorieta Estado de Virginia, el edificio del Centro Gallego, o la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Las personas interesadas en inscribirse en estos itinerarios histórico – comerciales pueden hacerlo a través del formulario online. Estos recorridos son gratuitos, y requieren de inscripción previa, siendo el número máximo de plazas para cada itinerario de 20 personas.
Esta acción está incluida dentro del “Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca”, proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, “una manera de hacer Europa”, en el marco de la convocatoria “Canarias Destino Comercial Inteligente”.
Para cualquier consulta, los establecimientos pueden contactar a través del correo electrónico comercio@sociedad-desarrollo.com.