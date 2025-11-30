Santa Cruz de Tenerife otorga la Medalla de Oro al Cuerpo Consular

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife reconocerá al Cuerpo Consular acreditado en la capital con la Medalla de Oro de la Ciudad, una distinción anunciada por sorpresa por el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante la tradicional Cena de Gala celebrada en el Club Oliver de la capital tinerfeña.
El gesto, recibido con visible emoción por parte de los asistentes al acto, pone en valor la contribución inestimable del Cuerpo Consular al fortalecimiento de las relaciones internacionales, la cooperación institucional y la proyección exterior del municipio.
La tradicional velada reunió a cerca de un centenar de representantes institucionales, miembros del cuerpo consular y personalidades del ámbito social y económico de la Isla.
En esta nueva edición, el encuentro destacó además por su ambientación, inspirada en el Carnaval de Venecia, que llenó el salón de máscaras ornamentales, detalles barrocos y música en vivo que se fusionó con el ambiente navideño propio de estas fechas.
La Cena de Gala, organizada anualmente por el Cuerpo Consular, tiene como propósito estrechar los vínculos entre las autoridades locales y los representantes internacionales presentes en la provincia, resaltando su aportación diplomática, cultural y social a la isla de Tenerife.
La noche culminó destacando la amistad entre los pueblos y el compromiso compartido con una sociedad abierta, diversa y conectada con el mundo, un mensaje que resume el espíritu de la comunidad consular y su papel en la vida pública de Santa Cruz.