Santa Cruz de Tenerife radiografía todo su patrimonio: más de 4.400 bienes

Santa Cruz ha radiografiado todo su patrimonio municipal, una representación gráfica de los inmuebles públicos que ha dado como resultado un total de 4.482 bienes registrados, distribuidos en dominio público (3.801), patrimonial (672) y patrimonio público del suelo (9).
Esta cifra corresponde al informe de la empresa contratada por el área de Patrimonio Municipal y Hacienda, gestionadas por Javier Rivero y José Alberto Díaz-Estébanez, respectivamente, “que detalla en su informe relativo a la fase II de este procedimiento, las propuestas de altas, bajas y modificaciones del Inventario Municipal de Bienes y Derechos, así como la modificación de la representación gráfica de los inmuebles municipales”, según avanza el regidor capitalino, José Manuel Bermúdez.
El alcalde ha señalado que “el Ayuntamiento ha culminado un trabajo pionero en Canarias con la depuración jurídica del inventario municipal, un proceso iniciado en marzo de 2023 con la empresa ATM Grupo Maggioli, en el que se han invertido 209.468 euros”.
Por su parte, Javier Rivero explicó que “la Junta de Gobierno ha aprobado la validación de la documentación que define la propuesta para efectuar las altas, bajas y modificaciones del inventario municipal, por lo que se trata de un paso clave que permitirá entrar en la última fase de este proceso, destinado a mejorar la fiabilidad y exactitud del registro patrimonial del Ayuntamiento”.
“Con este trabajo estamos haciendo algo que hasta ahora no se había logrado: disponer de una radiografía completa, actualizada y jurídicamente depurada del patrimonio municipal, por lo que Santa Cruz se sitúa como ejemplo en Canarias en materia de gestión patrimonial pública”, apuntó.
Durante el proceso de inventario municipal se detectaron 28.000 incidencias que fueron objeto de depuración y verificación. Por ello, el trabajo ha incluido con el cruce de información con la Gerencia de Urbanismo, para incorporar datos sobre expropiaciones y urbanizaciones, y con la empresa pública Viviendas Municipales, que aportó la información de la Oficina 31M, relativa a las operaciones derivadas de la riada del 31 de marzo de 2002.
Uno de los principales retos ha sido armonizar las titularidades entre el inventario municipal y los datos del Catastro y el Registro de la Propiedad, identificando tanto inmuebles que figuran como municipales, pero no están inscritos como tales, como otros que aparecen en el Catastro a nombre del Ayuntamiento sin disponer de documentación acreditativa.
Cartografía GIS
Una de las innovaciones del proyecto ha sido la organización del inventario por distritos, lo que permite un estudio pormenorizado y una búsqueda más accesible para los servicios técnicos y los vecinos interesados. Asimismo, se ha procedido a la actualización de la capa GIS municipal, armonizando los datos con la Gerencia del Catastro, lo que facilitará la planificación.
Durante el trabajo de depuración, en el que se han eliminado bienes duplicados que ya no son de titularidad municipal, se han abordado varios casos complejos de titularidad o delimitación, como los bienes adquiridos tras la riada del 31 de marzo; el inmueble sito en la calle Diego Crosas; el estudio de las fincas originales del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), para su posterior agrupación, y los inmuebles ubicados en el monte de Las Mesas.
“Este trabajo no solo nos permite saber con precisión qué bienes posee el Ayuntamiento, sino también garantizar su correcta administración y protección jurídica, algo fundamental para la buena gestión del patrimonio”, concluyó Rivero.