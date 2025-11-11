Santiago del Teide hornea un récord mundial: turrón kilométrico con sabor local

El próximo 13 de diciembre, Santiago del Teide busca romper un récord mundial cargado de sabor local. Tras el exitoso precedente del año pasado, un turrón de 110 metros y 295 kilos, el municipio quiere más: 1.100 metros de turrón artesanal elaborado con más de 3.366 kilos de ingredientes locales, en lo que se postula a ser como el turrón más largo del mundo.
La idea de este salto monumental, una pieza diez veces más grande, nació en el mismo cierre del evento de 2024. Lo recuerda el cocinero Pablo Pastor: “Durante la medición, el alcalde me dijo: ¿Y el año que viene? Le dije: Lo hacemos 10 veces más grande”.
Y así fue. El listón estaba claro: superar los 1.004 metros de un turrón elaborado en Sicilia, actual récord mundial.
El reto ha requerido un año entero de planificación, diseños a escala y logística al milímetro. El montaje se hará en la plaza de Puerto Santiago, donde se dispondrán tiras de mesas de 47 metros colocadas en zigzag, una estrategia clave para ganar espacio sin sacrificar continuidad.
La esencia del proyecto reside en su apuesta por los productos de kilómetro 0, como la almendra y la miel del propio municipio. La receta de este año multiplica las cantidades respecto a la edición anterior: 1.200 kg de gofio, 400 kg de chocolate, 300 kg de miel, 300 kg de azúcar, 150 kg de plátano deshidratado, 100 kg de almendras troceadas, 35 kg de almendra de Santiago del Teide, 1.600 litros de almíbar, cuatro amasadoras gigantes y moldes diseñados exclusivamente para este evento serán necesarios para dar forma al turrón.
Para constatar la gesta, estará presente un auditor oficial del Guinness World Records, que verificará la longitud mediante una medición estricta cada 25 metros. La última medición oficial será realizada por un trabajador público del Ayuntamiento.
La presentación oficial del reto se llevó a cabo la semana pasada en la Real Casa de Correos de Madrid, una antesala simbólica para lo que se espera lograr en diciembre. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, lo resume así: “Con esta iniciativa queremos proyectar Santiago del Teide como un referente de calidad, sostenibilidad y sabor. Será una celebración del talento, de la colaboración entre instituciones, chefs y productores, y sobre todo, un homenaje a nuestros vecinos”.
Al igual que en 2024, el producto se repartirá entre ONG, hogares de mayores , así como entre el colectivo de personas vulnerables. La elaboración será abierta al público.