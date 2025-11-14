Vinos, tapas e historia: la propuesta de un municipio de Tenerife para este fin de semana

Tacoronte acoge este domingo, 16 de noviembre, en la plaza del Cristo, una nueva edición de Vinos con historia. De Tacoronte a tu boca, un espacio gastronómico ideado para promocionar y visibilizar los alimentos de la tierra y la gran variedad y calidad de vinos del municipio.
Dentro de la quinta edición del Festival de Novela Histórica de Tacoronte, la tercera edición del Concurso de Tapas elaboradas con productos frescos del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte buscará encontrar la mejor tapa del municipio, que irá acompañada de una copa de una selección de vinos embotellados de la Denominación de origen Tacoronte-Acentejo.
Se desarrollará de las 12.00 a las 16.00 horas, en la mencionada plaza del Cristo, y el ganador de la mejor tapa será anunciado una vez acabado el evento.
Este concurso está organizado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Tacoronte, que dirige Leni Ávila, con el respaldo económico del Cabildo de Tenerife.