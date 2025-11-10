‘Te protegerán mis alas’, “una historia de esperanza y fe en las personas”, se preestrena en La Laguna

Los Multicines Tenerife, en La Laguna, preestrenan este lunes (11.00 horas) la película Te protegerán mis alas, basada en la novela homónima del salesiano José Miguel Núñez y dirigida por Antonio Cuadri (El corazón de la Tierra, Eres mi héroe, La Gran Vida, Si todas las puertas se cierran).
El acto contará con la presencia del obispo nivariense, Eloy Santiago; el autor de la novela, José Miguel Núñez; el delegado de Migraciones, Jesús Alberto González, y varios miembros del equipo de la película.
Antes de la proyección del largometraje, se ofrecerán unas breves intervenciones para explicar cómo ha surgido este proyecto que busca suscitar un espacio de reflexión en el tema de las migraciones, tan significativo en el contexto actual de nuestra tierra. Igualmente, se expondrán algunas de las acciones que se están llevando a cabo en la diócesis con personas migrantes.
La película permanecerá en cartelera en los cines de La Laguna del 21 al 27 de noviembre, como parte de la programación especial de estrenos.
El proyecto está promovido y financiado por Misiones Salesianas, en colaboración, en España, con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
EL ARGUMENTO
La película presenta al espectador a Wentinam, un niño nacido en Togo, sin padres y criado en las calles de Kara, que durante su infancia vive inmerso en atrocidades y oscuros pasadizos donde poder sobrevivir estableciendo relaciones de amistad con otros como él, rostros sin nombres, que lo venden todo por unas migas de pan, hasta su dignidad.
Pero en medio de este escenario desolador aparecen personas que le recuerdan que no todo está perdido, que su vida tiene un sentido, que debe luchar por encontrarse a sí mismo y alcanzar su propósito.
La Ciudad de los Muchachos y los Pequeños Hogares, lugares de oportunidades, acogida y formación, y su encuentro con un misionero español, serán el aliento que provoque un giro radical en su historia. El encuentro con Dios y con otros muchachos como él, le ayudará a encauzar sus pasos, ya sin nada que lo detenga.
El film cuenta en su reparto con los actores Ibrahima Kone, Nacho López, Daniel Ortiz y Alejo Sauras. Hasta la fecha, la película ha recibido diversos premios en los festivales en los que ha sido presentada. Entre ellos, el Premio al Mejor Largometraje 2025 en el Portobello Film Festival de Londres.