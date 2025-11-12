Alerta en Tenerife y La Palma por riesgo de inundaciones y crecida de barrancos

Todos los pronósticos meteorológicos apuntan a que la borrasca Claudia generará lluvias copiosas, fuerte viento, tormentas y mala mar a Canarias entre hoy y mañana, en un episodio sobre el que se recomienda tomar precauciones a la población, especialmente en las zonas de las Islas con peor previsión. Además, se suspenden clases presenciales y actividades extraescolares a partir de las tres de la tarde, incluida la Universidad de La Laguna.
Según los avisos elevados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los efectos de dicha borrasca empezarán a notarse a partir del mediodía en las islas de La Palma y Tenerife.
Dicho aviso es inicialmente de color amarillo (riesgo) por copiosas lluvias, fuertes vientos y mala mar en ambas Islas, si bien en el caso de Tenerife también hay que añadir la posibilidad de tormentas.
Sin embargo, a partir de las tres de la tarde la advertencia por precipitaciones pasa a color naranja (riesgo importante) por lo que respecta a La Palma, al igual que en Tenerife y por la misma causa pero desde que sean las seis de la tarde.
Precisamente, es también a las seis de la tarde cuando arrancan los avisos amarillos por fuertes lluvias y vientos, ademas por importante oleaje, en lo que respecta a La Gomera y El Hierro.
Además, también es a esa hora cuando los efectos de Claudia empezarían a notarse en la provincia oriental, siempre según el pronóstico de la Aemet, dado que elevan un aviso amarillo por lluvias fuertes para Gran Canaria.
Pese a incluir avisos de color naranja para hoy, lo cierto es que las previsiones para mañana son todavía peores y de nuevo señalan hacia Tenerife y La Palma como escenarios más perjudicados junto a la Isla redonda. Ese riesgo importante ante fuertes lluvias se extiende desde la medianoche a las nueve de la mañana en Tenerife, hasta el mediodía para La Palma y se prolonga hasta las dos de la tarde en cuanto a Gran Canaria, acompañados de otros amarillos por vientos fuertes, tormentas y mala mar en La Palma y Tenerife pero solo por tormentas y mala mar en Gran Canaria.
Igualmente, desde la medianoche de hoy a mañana hay avisos amarillos por dichos fenómenos meteorológicos adversos para el resto del Archipiélago. En Lanzarote y Fuerteventura estarán activos hasta las cinco de la tarde, en La Gomera terminan a las seis de la tarde y en El Hierro a las nueve de la noche.
Un dato harto relevante es que, mientras para La Palma los avisos por riesgo importante comprenden a toda la Isla, tanto en Tenerife como en Gran Canaria se circunscriben a las zonas este, sur y oeste. Concretamente, la Aemet avisa de que “serán más probables en las vertientes suroccidentales de las Islas, donde se pueden producir crecimientos súbitos en barrancos y torrentes con inundaciones locales. Las precipitaciones irán con fuertes rachas de viento del suroeste, que pueden generar caídas de ramas o árboles y de cornisas o elementos constructivos vulnerables o en mal estado, y que también dará lugar a temporal costero que puede afectar a puertos y paseos marítimos”.
Además, “el jueves el frente continuará barriendo el Archipiélago hacia el este, con probables chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en las islas centrales durante primeras horas, y que serán persistentes especialmente en vertientes orientadas al suroeste, donde podrán acumularse cantidades significativas de precipitación”.
Declaran alertas por inundaciones, rachas importantes y precipitaciones
En correspondencia con los avisos elevados desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes consultadas, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado alertas para toda Canarias ante la previsión de fuertes lluvias y vientos, así como por inundaciones. La de lluvias y la de inundaciones se activan a partir de las tres de la tarde de hoy para La Palma, y a partir de las 18:00 horas para el resto de la provincia occidental. A la medianoche de hoy para mañana en Gran Canaria y a partir de las seis de la mañana de mañana para Fuerteventura y Lanzarote. La de vientos a partir del mediodía de hoy en toda Canarias, con especial incidencia inicial en Las Cañadas. Además, se han emitido igualmente sendas prealertas por tormentas y fenómenos costeros adversos, también con ámbito para todo el Archipiélago. La prealerta por tormentas tiene el mismo horario que el ya referido para las alertas de lluvias y vientos, mientras que la prealerta por la mala mar se activó desde la medianoche de hoy.
Sigan los consejos de autoprotección elevados por las autoridades. Es por su bien.