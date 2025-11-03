Tenerife buscará en la World Travel Market afianzar su conectividad con Reino Unido

Tenerife acude a una nueva edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra desde mañana, día 4 y hasta el jueves, día 6, con el objetivo de asentar su conectividad con Reino Unido y captar viajeros atraídos por la oferta lifestyle y premium del destino.
Según informó ayer el Cabildo, el británico es el principal mercado de origen de viajeros a la Isla, con 2,74 millones de turistas de esa nacionalidad el año pasado y un incremento del 9,7% respecto a 2023. “Durante este año las cifras son también positivas aunque registran una cierta contención después de años experimentando subidas continuadas”, afirmó la Corporación insular.
Las cifras alojativas en hoteles y apartamentos en los nueve primeros meses del año, muestran que su número global es de 1.555.048 viajeros.
“Si nos referimos a conectividad, Tenerife es el principal destino canario de tráfico aéreo desde Reino Unido, así como, la isla con la mayor cuota de mercado de turismo británico llegado a las Islas”, explicaron desde el Cabildo. Así, en 2024, Tenerife registró el 44% de cuota aérea y también turística de este emisor.
Algunas de las aerolíneas, agencias y turoperadores con los que se mantendrán encuentros durante la WTM son Equator Global, Wanderlust, World2Meet, TUI, Barrhead Travel, British Airways y Bristish Airways Holidays, Viasale, On The Beach, Passporter, ATAS, Odeon Tours o Coral Travel, además las entrevistas en medios de comunicación o productoras como Breaking Travel News, TravelMole, Travel Bulletin, The Daily Telegraph, Monocle o Pacific Productions.
El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, afirmó que “la World Travel Market es un escaparate estratégico para consolidar la excelente relación que Tenerife mantiene con el mercado británico y seguir ampliando la conectividad con Reino Unido. Nuestro objetivo es fortalecer la posición de la Isla como destino preferente, trabajando con aerolíneas y turoperadores para garantizar que Tenerife siga siendo una opción accesible y atractiva”.