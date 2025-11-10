Tenerife y Lanzarote son las únicas islas que pierden turistas este año

¿Empieza Tenerife a dar signos de haber alcanzado su techo turístico? Este año, por primera vez desde que comenzó la vertiginosa recuperación del sector tras la pandemia, la Isla ha empezado a reducir, mes a mes desde mayo, sus cifras de visitantes, lo que ha llevado a que, hasta septiembre, se registre una pérdida de 23.287 clientes, un 0,4%, según datos de Turismo de Tenerife, que se apoya en información del Istac.
En el conjunto de Canarias, los resultados siguen siendo positivos, con crecimientos verdaderamente importantes en islas como La Gomera (+22%) o La Palma (+16%) o El Hierro (+6,4%). Lanzarote, que pierde un 1% de visitantes y Tenerife, se colocan como únicos farolillos. Gran Canaria, por su parte, gana en lo que va de año un 2,8%, unos 78.000 turistas más, y Fuerteventura crece un 4,6%.
En una isla que , en conjunto, ha recibido algo más de cuatro millones de turistas en estos nueve meses, no parece que esta leve pérdida tenga una gran incidencia. De hecho, la rentabilidad de los alojamientos sigue registrando un mes tras otro, máximos históricos. Los últimos datos afloran 1.531 millones de euros de ingresos de la actividad en Tenerife, cifra un 4% superior a la registrada el año pasado por estas fechas y un 20% mayor si la comparamos con la de 2023.
Los precios, que suben de manera continuada, explican, en gran medida, este incremento pese a la bajada de visitantes. Alojarse en un hotel o apartamento cuesta, de media, en Tenerife 129,4 euros por noche, un 5,7% más que el año pasado. Hay claras diferencias según el tipo de alojamiento que es escoja. Así, la media de coste en un hotel de 5 estrellas se dispara hasta los 238,8 euros, frente a los 143 euros de un apartamento de similar categoría. Los precios suben en todos los tipos de alojamientos, excepto en los hoteles de una estrella, donde alojarse cuesta una media de 43 euros, un 14% menos que hace un año, si bien su participación en la cuota de mercado es residual y no llega al 1%.
La pérdida de turistas no preocupa, de momento, a la patronal hotelera Ashotel, que la califica de coyuntural y que, incluso, no ve con malos ojos. En general, ya ha quedado atrás el objetivo de seguir creciendo en número de turistas. “Cuando el destino se convierte en antipático, es decir, que tiene problemas de movilidad o de masificación en algunos de sus espacios, como está ocurriendo en determinados miradores o en Anaga, por ejemplo, se corre el riesgo de morir de éxito. No creemos que sea positivo estar infinitamente arañando turistas para el destino”, indica Juan Pablo González, gerente de Ashotel.
Aunque la bajada no es acusada en términos generales, en el detalle de los datos, algunos municipios y segmentos del negocio salen peor en la foto. Es el caso de Adeje que, con un gran peso turístico, ha perdido este año casi un 5% de sus clientes, un total de 69.240, sobre igual periodo del año pasado. Junto a este municipio, pierden visitantes La Laguna (-3,3%) y Guía de Isora, que cede un 19%.Su caso es llamativo porque los ingresos hoteleros crecen un 72% pese a dejar de recibir 34.000 visitantes.
Los clientes de los hoteles de 4 y 5 estrellas son los que más han dejado de venir, con unos 69.000 menos. Por mercados, Tenerife registra 34.082 extranjeros menos: 6.181 alemanes (-2%); 6.301 británicos (-0,4%) y 5.721 franceses (-3,3%), entre otros. El mercado nacional crece ligeramente, aunque se reducen de manera importante los clientes de otras islas de Canarias, con una caída del 13%.
Desde Ashotel se explica la contención de los alemanes por la propia situación económica del país, que retrae el gasto, siguiendo su carácter previsor. En cuanto al mercado británico, cuya bajada no es relevante, las noticias que llegan de la recién celebrada World Travel Market son positivas y no se percibe que el mejor cliente, con diferencia, de Tenerife, vaya a dejar de venir de manera significativa, además de que está consolidando crecimientos en otras islas, como La Palma. Falta por saber qué ocurre en los tres últimos meses del año para poder hacer un balance más certero de esta tendencia.