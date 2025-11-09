Se estrella contra la mediana de la TF-5 y provoca un accidente en cadena en plena madrugada

Una mujer de 20 años ha resultado herida en la madrugada de este domingo tras un accidente de tráfico ocurrido en la autopista TF-5, a la altura del kilómetro 10,800, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, sentido Santa Cruz de Tenerife.
El suceso se registró a las 05.56 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la joven, quien presentaba un traumatismo abdominal de carácter moderado. Fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias, donde quedó ingresada para seguimiento médico.
Según los primeros datos, el accidente se produjo cuando un vehículo impactó contra la mediana y, posteriormente, otros coches colisionaron en la misma zona. Los bomberos aseguraron los vehículos afectados y colaboraron en las tareas de emergencia, mientras que el personal sanitario asistió a la única afectada.
La Guardia Civil se hizo cargo de regular el tráfico en la vía y de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras los operarios de Carreteras trabajaban en la limpieza y recuperación de la calzada.