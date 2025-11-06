La magia de la Navidad se vive al sol en The Ritz-Carlton Tenerife, Abama

The Ritz-Carlton Tenerife, Abama ofrece la posibilidad de vivir una Navidad diferente a tan solo un paso de la Península Ibérica: sumergidos en una de sus siete piscinas exteriores climatizadas bajo el sol de la eterna primavera tinerfeña con un cóctel en la mano, cenando en un dos estrellas Michelin o degustando un sabroso arroz con unas vistas privilegiadas al océano Atlántico. Un oasis donde el espíritu navideño se mezcla con un clima privilegiado, vistas panorámicas al océano Atlántico enmarcadas por jardines subtropicales y palmeras, la mejor gastronomía y un amplio programa de actividades para disfrutar de unas vacaciones perfectas.
Del 5 de diciembre al 6 de enero, el resort se transformará en un auténtico Pueblo Navideño iluminado por miles de luces y envuelto en melodías festivas, para unir a familias y amigos en torno a las tradiciones navideñas, con un twist primaveral. A lo largo de todo el mes, se ofrecerán a los huéspedes experiencias diseñadas para disfrutar en familia, incluyendo, entre otras, talleres creativos, la casa encantada de Papá Noel en la que los más pequeños podrán escribir sus cartas, cuentacuentos, actividades de bienestar y rituales familiares de spa.
La ceremonia de encendido del árbol de Navidad el 5 de diciembre en su Jardín Persa marcará oficialmente el inicio de la temporada festiva en el resort. Esta celebración contará con la tradicional Casa de Pan de Jengibre, actividades para toda la familia y la actuación de un coro que amenizará la velada con villancicos tradicionales. Del 22 al 28 de diciembre, el Pueblo Navideño acogerá también estaciones especiales que ofrecerán a los huéspedes dulces navideños, castañas asadas y chocolate con churros, además de productos artesanales como velas o postales navideñas escritas a mano.
El 24 de diciembre, M.B., uno de los restaurantes insignia del resort con dos estrellas Michelín, acogerá la Cena de Nochebuena, que combinará alta gastronomía con la calidez de las tradiciones familiares. El menú dará comienzo con su Ostra “000” con escabeche de miso, granizado de kumquat y su perla ahumada, una Ensalada tibia de tuétanos de verdura con marisco y jugo yodado y un Chipirón relleno a la brasa, salsa de tinta y yema de huevo untuosa. A continuación se servirá un Ravioli de wagyu con anguila ahumada glaseada y gel de yuzu, una Lubina salvaje regada de bullabesa cremosa, hinojo aireado y crujiente de azafrán y un Solomillo Wellington con colmenillas a la crema, maíz y láminas de trufa negra. El cierre dulce será un Bizcocho de pistacho con helado, crema acidulada y granizado de enebro y Lichi sobre una espiral de caramelo, crema helada de yogur y nieve láctea. El precio de la cena será de 375€ por persona y de 170€ el maridaje, IVA incluido.
Para despedir el año, The Ritz-Carlton Tenerife, Abama ha preparado una Cena de Fin de Año junto a la Piscina Lago, que comenzará con un cóctel de bienvenida y continuará con una experiencia gastronómica en distintas estaciones culinarias que recorrerán las mejores creaciones de los reconocidos chefs del resort. Su restaurante italiano Verona preparará una estación con su Risotto de trufa y bogavante y una deliciosa Porchetta canaria, mientras que el restaurante Verde Mar elaborará Coliflor asada con espuma de aguacate y aguachile de manzana verde. La propuesta del restaurante El Mirador será un Tartar de carabinero y cangrejo real con gelatina de tomate y la del restaurante asiático Akira Back, Spicy tuna rolls y sashimi con yuzu. En la estación de Txoko by Martin Berasategui se podrá disfrutar de una Carrillera de ternera, parfait de foie y ensaladilla tradicional, y el dos estrellas Michelin M.B presentará un Tartar de ternera, tomate y stracciatella y una Lubina con mojo verde. Por último, el resort ofrecerá una estación Seafoofd & Grill con Ostras, bogavante y brisket de ternera cocinado a fuego lento. La velada estará acompañada de música en directo y el brindis de medianoche con las tradicionales 12 uvas y un mágico espectáculo de fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año. El precio de la cena será de 465€ por persona y 233€ para niños, bebidas e IVA incluido.
Mientras los padres disfrutan de la Cena de Fin de Año, los niños de 4 a 12 años que lo deseen, están invitados a celebrar su propia noche mágica en el espacio Ritz Kids. De 18:00 a 20:00, los niños disfrutarán de un buffet especial de Fin de Año, actividades creativas, una Mini Gala, juegos, minidisco y fuegos artificiales.
La temporada navideña culminará el 5 de enero con uno de los momentos más esperados por los más pequeños: la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos. Esa tarde mágica, Melchor, Gaspar y Baltasar traerán alegría y regalos a los niños, mientras los huéspedes disfrutan del tradicional Roscón de Reyes con chocolate caliente.
Habitación doble con desayuno incluido para la noche del 24 de diciembre desde 650 € + 7% IGIC
(Precio sujetos a estancias mínimas de 5 noches)
Habitación doble con desayuno incluido para la noche del 31 de diciembre desde 800 € + 7% IGIC
(Precios sujetos a estancias mínimas de 5 noches y asistencia a la cena de Fin de Año).
Sobre The Ritz-Carlton, Abama
Situado en la costa suroeste de la isla tropical de Tenerife, The Ritz-Carlton, Abama es un exclusivo resort de cinco estrellas operado por The Ritz-Carlton Hotel Company LLC. Enclavado entre exuberantes jardines tropicales y un paisaje lunar formado por acantilados volcánicos que se sumergen en el océano, The Ritz-Carlton, Abama abraza el eterno verano de Tenerife durante todo el año. Diseñado por Melvin Villarroel con influencia morisca, el complejo se inspira en una ciudadela árabe en tonos terracota. La propiedad ofrece diversas opciones de alojamiento, desde la animada Ciudadela hasta el exclusivo y un nuevo resort dentro del resort, “The Retreat”, con acceso a The Retreat Experiences, piscinas exclusivas y un servicio personalizado. Para los que buscan una experiencia única, sus Penthouses y Suites Collection proporcionan el lujo del espacio y tiempo propios, con las vistas más impactantes sobre el océano.
The Ritz-Carlton, Abama también ofrece una extraordinaria colección de experiencias gastronómicas que posicionan al hotel como la opción preferida de todos los amantes de la buena mesa. Cuenta con ocho restaurantes y bares, que van desde opciones más informales hasta el restaurante dos estrellas Michelin M.B y el recién estrenado primer restaurante Akira Back de España. El resort ofrece también un Beach Club con hamacas y sombrillas en la playa de Abama, un galardonado spa de más de 2.500 m2 con exclusivos tratamientos inspirados en la cultura y las tradiciones locales, así como el Ritz Kids Club más grande de Europa. Los amantes del deporte podrán disfrutar de varios campos de golf, así como de pistas de tenis y pádel cerca del resort.