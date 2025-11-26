The Sun, tajante con los turistas ingleses: “Evita visitar Canarias en 2026”

El periódico británico The Sun, uno de los más seguidos del país, alertan sobre ocho destinos turísticos “a evitar” en 2026. Entre ellos, pese a ser unas islas “muy amadas” por los ingleses, figura Canarias.
“Con temperaturas cálidas durante la mayor parte del año, las Islas Canarias se han consolidado como un destino favorito desde hace mucho tiempo para los británicos”, señala el medio, que recalca los principales motivos: “Desde precios económicos y vuelos directos hasta parques acuáticos de primer nivel y paisajes impresionantes, hay muchos atractivos que ofrece el destino”.
A la hora de los motivos para no visitar Canarias, The Sun recalca que los “impresionantes 7,8 millones de visitantes solo en 2025 han generado preocupación entre los locales sobre cuánto pueden soportar sus Islas. Miles de personas incluso salieron a las calles de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote en mayo bajo el lema: “Canarias tiene un límite”.
The Sun reconoce que “el auge del turismo en Canarias está provocando un aumento desorbitado en los precios de la vivienda y una creciente presión ambiental, poniendo en riesgo los pilares de la vida en el Archipiélago”.
“Los residentes han comenzado a protestar porque están realmente hartos”, afirma John Dale Beckley, fundador de la plataforma de sostenibilidad CanaryGreen.org. “El Gobierno cambió en el pasado las regulaciones que permitían a los residentes alquilar sus propiedades en Airbnb y Booking.com. “Esto ha disparado tanto los precios del alquiler como el valor de las propiedades. Ahora, muchos jóvenes encuentran casi imposible alquilar o comprar una vivienda”, dice.
Apunta The Sun que
Y se prevé que la escasez de agua y la presión sobre las infraestructuras sean las próximas grandes crisis.