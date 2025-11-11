Titsa no da crédito por lo que hace una joven con un cuchillo dentro de la guagua en Tenerife

La empresa pública Titsa ha vuelto a denunciar un nuevo acto de vandalismo en una de sus guaguas, esta vez cometido por una joven que fue grabada mientras destrozaba un asiento con un cuchillo en Tenerife, según informa TVC.
Lo cierto es que no es la primera ocasión que se registran este tipo de incidentes en las guaguas del transporte público de la Isla.
La cadena pública ha informado de que Titsa ha tramitado expedientes sancionadores y denuncias ante la Fiscalía de Menores, ya que en muchos casos los autores de estos actos son menores de edad.
El Reglamento del Viajero de la empresa pública es bastante claro al respecto: No escribas, pintes, ensucies o dañes el interior y exterior del vehículo.