La imagen del día: así se ve el intenso tráfico aéreo que llega a Canarias

El perfil de Controladores Aéreos ha compartido este sábado una imagen en redes sociales que muestra el elevado número de aviones que se encontraban en ruta hacia Canarias a las 12:35 horas.
La publicación, bajo el mensaje “Tráfico aéreo en vuelo con destino Canarias”, refleja la densidad habitual del corredor atlántico en determinadas franjas horarias y ha generado reacciones entre los usuarios por la concentración de aeronaves en aproximación al Archipiélago.
12.35UTC ✅️— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 22, 2025
Tráfico aéreo en vuelo con destino #Canarias #AirTrafficControl ✈️ pic.twitter.com/S2nPpGrSgj
Como ocurre de forma regular, numerosos vuelos operaron entre la Península, Europa y las Islas a lo largo del día.
Controladores Aéreos ha difundido anteriormente situaciones similares, poniendo de manifiesto el volumen de trabajo en este sector y la coordinación necesaria para gestionar los flujos de llegada y salida.
Canarias cuenta con uno de los mayores espacios aéreos coordinados desde un único Centro de Control en Europa.
Según datos de Enaire, el Archipiélago abarca 1.370.000 kilómetros cuadrados y una media de 1.000 aeronaves surcan cada día este espacio aéreo en rutas hacia los distintos aeropuertos de las Islas.
Más de 13 millones de pasajeros
Canarias recibió más de 13 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y octubre, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de Turespaña.
De esta cifra, 8,02 millones viajaron en compañías de bajo coste (+7,4%) y 5 millones lo hicieron en aerolíneas tradicionales (-0,4%).
Solo en octubre, las Islas contabilizaron 1,3 millones de pasajeros internacionales (+1,5%):
- 856.341 en compañías ‘low cost’ (+5,9%)
- 532.697 en aerolíneas tradicionales (-4,8%)
Canarias fue además la comunidad que más llegadas recibió desde Reino Unido en octubre, concentrando el 26,2% del total, con un incremento del 2,9%.