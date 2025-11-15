Transporte público gratis en Canarias en 2026: así queda tras las últimas novedades

El transporte público en Canarias dará un paso decisivo en 2026 tras la aprobación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados. El nuevo marco legal incorpora, de manera explícita, la gratuidad del transporte público terrestre en todo el Archipiélago durante el próximo año, una medida considerada por el Gobierno regional como uno de los mayores avances en materia de movilidad en las Islas.
La disposición adicional 43 del texto legislativo reconoce el hecho insular y garantiza que Canarias recibirá financiación estatal para aplicar un descuento del 100 % en los abonos y títulos multiviaje del transporte terrestre. Así lo explicó la directora general de Transportes del Ejecutivo autonómico, María Fernández, quien destacó que esta medida se había logrado introducir mediante enmiendas previas en la Comisión de Transportes del Congreso.
Fernández calificó la aprobación como un “hito histórico” y subrayó que, por primera vez, la gratuidad queda recogida en una norma con rango de ley. “La movilidad en Canarias no puede depender del código postal. Con esta decisión se refuerza un modelo sostenible y ajustado a nuestra realidad insular”, señaló.
Obligaciones y plazos para aplicar el 100 % de descuento
La ley establece que el Gobierno de Canarias deberá acreditar antes del 31 de enero de 2026 que el sistema de gratuidad está plenamente implantado y que se mantendrá hasta el 31 de diciembre del mismo año.
El Estado también garantiza la compensación económica a las administraciones y empresas gestoras del servicio, con anticipos del 65 % durante 2026 y una liquidación definitiva en 2027.
Desde la Dirección General de Transportes recuerdan que la gratuidad ha supuesto un impacto notable en la vida diaria de los ciudadanos, facilitando el acceso al empleo, a los centros educativos y a tratamientos sanitarios, además de contribuir a un cambio en los hábitos de movilidad y a un ahorro significativo para las familias.
Otros puntos aprobados: financiación marítima y trenes insulares
Durante el pleno del Congreso también se votaron por separado varias disposiciones del Proyecto de Ley. La disposición adicional 38, referida a la contribución económica del Estado para la movilidad sostenible en el transporte marítimo, salió adelante con 155 votos favorables.
En cuanto al apartado dedicado a las infraestructuras ferroviarias, que por primera vez incluía el reconocimiento del carácter estratégico de los trenes de Tenerife y Gran Canaria y su eventual financiación estatal, el texto permanece sin cambios tras la votación.