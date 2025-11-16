El Valencia no tiene piedad de La Laguna Tenerife (96-79)

La Laguna Tenerife no pudo con un Valencia Basket superior, que doblé a su rival gracias a un parcial de 54-36 en la segunda mitad y haciendo gala de la que es, seguramente, la plantilla más larga y de más calidad de la Liga Endesa.
Fue un partido en el que los de Vidorreta dieron la cara en los dos primeros cuartos, pero tras el descanso el acierto en el tiro bajó y los locales, oliendo sangre, impusieron su ritmo.
Buena salida de La Laguna Tenerife
Dos triples de La Laguna Tenerife fueron la mejor carta de presentación de los de Vidorreta (4-6). EL duelo se mantuvo igualado en cuanto a anotación pero con el 17-14, el entrenador visitante paró el duelo: Valencia podía romper el mismo en cualquier momento.
El encuentro se volvió un partidazo, con Giedraitis y Van Beck anotando desde el exterior y la calidad de Valencia tratando de igualar las cosas al final de la primera manga (25-28).
La Laguna Tenerife obligó a pedir tiempo muerto a Pedro Martínez (29-36) pero un parcial de 7-0 igualó las cosas (36-36).
Valencia había logrado imponer su ritmo, pero La Laguna Tenerife no se amilanó: logró que su ataque fuera más fluido para llevar las cosas al descanso con 42-43.
El 9 de 16 en el triple del Canarias (56%) era clave.
Los valencianos lograron dominar el ritmo de juego tras el paso por los vestuarios. Pese a ello, La Laguna Tenerife asumió el pulso (48-47) pero a partir de ese momento un parcial de 5-0 llevó el duelo a tiempo muerto tras un parcia total en este cuarto de 11-4 (53-47).
LOs valencianos supieron admistrar sus diferencias y La Laguna Tenerife, sin jugar bien, consiguió llegar con vida a la última manga (66-58).
Giedraitis, con un triple, acercó a los suyos (66-61) pero Reuvers volvió a dejar tranquilo a su equipo (73-63). La Laguna Tenerife logró apretar las cosas (75-70) pero ya no pudo competir más.
A partir de ese momento, los valencianos fallaron poco en ataque – se fueron a 30 tantos en este cuarto-, y el Canarias no pudo reaccionar (96-79).