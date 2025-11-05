el jardín

Un ‘vecino con cuernos’ espera por la concejala en un ayuntamiento canario

El dueño del animal, identificado como Fidel, fue localizado poco después y acudió a recogerlo “en perfectas condiciones”
Un 'vecino con cuernos' espera por la concejala en el Ayuntamiento en Canarias
Un 'vecino con cuernos' espera por la concejala en el Ayuntamiento en Canarias. RTVC
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Ni plenos municipales, ni bandos oficiales, ni inauguraciones: lo que de verdad ha revolucionado al Ayuntamiento de Puntagorda, en La Palma, en las últimas horas ha sido la visita inesperada de un macho cabrío que decidió entrar en las instalaciones municipales como si fuera un vecino más… solo que con algo más de pelo y menos papeleo.

Según informa RTVC, fue la propia concejala de Servicios Sociales quien se topó con el animal dentro del edificio, en un momento tan inesperado que ni el mejor guionista de comedias canarias lo habría imaginado.

  1. Una cabra se pasea por Güímar. TikTok / (Vitito)Una cabra anda suelta por Güímar: “¿Cuál es el problema?”

El dueño del animal, identificado como Fidel, fue localizado poco después y acudió a recogerlo “en perfectas condiciones”, según precisó la cadena pública.

No se han facilitado detalles sobre si la cabra piensa presentar alegaciones, solicitar una parcela o simplemente estaba explorando nuevos horizontes administrativos.

Lo que sí ha quedado claro es que, en Puntagorda, no todos los que entran al Ayuntamiento lo hacen para quejarse. Algunos van… porque les dio la gana.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas