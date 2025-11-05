Un ‘vecino con cuernos’ espera por la concejala en un ayuntamiento canario

Ni plenos municipales, ni bandos oficiales, ni inauguraciones: lo que de verdad ha revolucionado al Ayuntamiento de Puntagorda, en La Palma, en las últimas horas ha sido la visita inesperada de un macho cabrío que decidió entrar en las instalaciones municipales como si fuera un vecino más… solo que con algo más de pelo y menos papeleo.
Según informa RTVC, fue la propia concejala de Servicios Sociales quien se topó con el animal dentro del edificio, en un momento tan inesperado que ni el mejor guionista de comedias canarias lo habría imaginado.
El dueño del animal, identificado como Fidel, fue localizado poco después y acudió a recogerlo “en perfectas condiciones”, según precisó la cadena pública.
No se han facilitado detalles sobre si la cabra piensa presentar alegaciones, solicitar una parcela o simplemente estaba explorando nuevos horizontes administrativos.
Lo que sí ha quedado claro es que, en Puntagorda, no todos los que entran al Ayuntamiento lo hacen para quejarse. Algunos van… porque les dio la gana.