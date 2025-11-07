Vecinos de Residencial Anaga alertan de cuevas de ratas en la plaza

La asociación de vecinos de Residencial Anaga alertó ayer de la presencia de cuevas de ratas de gran tamaño que se hallan ocultas bajo las baldosas de la plaza y alrededores de esta zona capitalina del distrito Centro-Ifara, en la que se encuentran varias terrazas, negocios y parques infantiles.
Los residentes explicaron que el pasado miércoles dieron parte al Ayuntamiento de Santa Cruz para que arreglara parte del suelo roto y hundido de la citada plaza, donde se encuentra la iglesia, una situación que estaba ocasionando múltiples caídas entre los transeúntes. No obstante, cuando los operarios municipales acudieron ayer a reparar las baldosas defectuosas se llevaron la sorpresa de que, al levantarlas, empezaron a salir ratas de “considerable tamaño” que han construido cuevas bajo el pavimento.
Los vecinos afirmaron que “estos animales están en todo el subsuelo del Residencial, en el alcantarillado de aguas residuales y en las canalizaciones eléctrica de la zona, pues debajo de la plaza y jardines de determinados edificios se encuentran escombros de las obras realizadas en su momento, donde hay muy poco firme, huecos importantes y algo de tierra en lo alto que deriva en que el pavimento se hunde con frecuencia. Una situación que ha permitido a los roedores habitar a sus anchas y reproducirse fácilmente”.