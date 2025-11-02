Vende su piso en Tenerife tras enamorarse de una casa vista en Facebook: “Creo que la vida te manda señales”

Lo que parecía una búsqueda inmobiliaria terminó convirtiéndose en una historia de “flechazo” inesperado. Así lo cuenta una mujer canaria de 54 años que, tras ver en redes sociales las fotos de una casa de piedra en Rodeiro (Lalín, Galicia), decidió cambiar de vida por completo: vendió su piso en Tenerife, dejó atrás su entorno y se trasladó a una aldea que ni siquiera conocía en persona.
Todo comenzó en la página de Facebook de la inmobiliaria Sip4, dirigida por Agustín, quien compartió imágenes de una vivienda tradicional gallega. La publicación acumuló cientos de comentarios y un gran interés por parte de posibles compradores, pero la protagonista del relato asegura que supo desde el primer momento que esa casa “la estaba llamando”.
“Esa casa preciosa, enorme, me decía todo el rato ‘ven’, y yo sabía que, tarde o temprano, acudiría a su llamada”, relata la mujer.
Lejos de tratarse de una decisión impulsiva, la protagonista explica que el proceso le costó asumirlo, pese a tener claro que el lugar le generaba una conexión inmediata. Aun así, emprendió el cambio: habló con sus hijos, vendió su vivienda en Tenerife y se puso en marcha.
La visita a la casa, finalmente acompañada por el agente inmobiliario y el propietario, terminó de convencerla. Un detalle simbólico terminó de reforzar su decisión: al preguntar por los árboles frutales del jardín, le respondieron que eran ciruelos de la variedad Claudia. Su nombre, precisamente, es Claudia.
“¿Crees en las casualidades? Yo no. Creo que la vida te manda señales para que sigas el camino correcto”, escribió.
Hoy vive instalada allí, en una aldea que estaba prácticamente despoblada. No conocía la zona, no tenía vínculos previos con Galicia y asegura que, aun así, nunca ha sentido tanta paz.
“Encontré mi lugar en el mundo y no lo cambiaría por nada. A veces la vida te empuja hacia un sitio y lo único que tienes que hacer es atreverte a llegar”.
Su historia ha generado numerosas reacciones en redes, entre el asombro y la inspiración, especialmente entre quienes sueñan con dejar la ciudad y empezar de cero en entornos rurales.