Pagar 600 euros por una habitación en Canarias: “Lo que antes costaba un piso entero”

El auge del alquiler turístico, la falta de vivienda asequible y la presión demográfica están dando lugar a una nueva realidad inmobiliaria en Canarias: habitaciones ofertadas por el mismo precio que hace unos años costaba un piso entero. Lo que comenzó como una alternativa puntual para estudiantes y trabajadores temporales se ha convertido en un fenómeno estructural en el Archipiélago.
Plataformas como Idealista, Fotocasa o incluso redes sociales como Facebook y TikTok recogen cada vez más anuncios de habitaciones que superan los 400, 500 e incluso 600 euros mensuales, especialmente en zonas tensionadas como Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Telde o Arrecife. En algunos casos, el precio no incluye gastos básicos como agua, luz o Internet, lo que eleva todavía más el coste real para los inquilinos.
El fenómeno de alquilar una habitación no afecta solo a estudiantes
Hasta hace pocos años, alquilar una habitación era la opción barata y rápida para universitarios o trabajadores que se mudaban temporalmente. Hoy la situación es distinta: familias monoparentales, profesionales cualificados e incluso parejas optan por una sola habitación ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa.
“Hace dos años pagaba 550 euros por un piso pequeño en La Laguna. Ahora me piden lo mismo solo por una habitación y con normas estrictas de convivencia”, explica una trabajadora social que prefiere no dar su nombre. La sensación de “pisos compartidos como última salida” es compartida por miles de canarios que buscan alojamiento estable sin éxito.
Entre el negocio y la desesperación
Los propietarios justifican los precios alegando el encarecimiento de hipotecas, suministros y seguros, pero los inquilinos hablan de “burbuja especulativa” y “abuso encubierto”. Algunos anuncios incluyen listas de normas estrictas: no visitas, no cocinar a ciertas horas, prohibido usar el salón, límite de duchas o incluso restricción de electrodomésticos.
La aparición del término “coliving encubierto” se ha popularizado entre expertos del sector inmobiliario para describir viviendas que alquilan cada estancia como si fueran microapartamentos, maximizando el beneficio por metro cuadrado.
Canarias, un caso extremo dentro de España
El problema no es exclusivo del Archipiélago, pero se agrava en él por varios factores: sueldos por debajo de la media estatal, alta demanda de vivienda turística, limitación del suelo disponible y un parque de vivienda pública insuficiente. Según los últimos datos oficiales, el alquiler medio de una vivienda en Canarias ha subido más de un 40% en cinco años, mientras los salarios apenas han variado.
Los jóvenes son el grupo más afectado: el 80% no puede emanciparse antes de los 30 años. La alternativa real —compartir piso— se ha encarecido hasta el punto de convertirse casi en un lujo.
Una tendencia sin freno a corto plazo
Ni las limitaciones al alquiler vacacional ni los planes de vivienda pública han logrado frenar el aumento de los precios. Las organizaciones vecinales piden control de precios y sanciones a lo que ya llaman “mini alquileres de lujo”.
Mientras tanto, miles de anuncios siguen multiplicándose con frases cada vez más comunes: “se alquila habitación para persona seria”, “no parejas”, “imprescindible nómina”, “no empadrona”, “solo dormir”.
Derecho al techo pide soluciones
Derecho al Techo, colectivo social en defensa de los alquileres y los precios dignos, han emitido un comunicado en el día de hoy: “Denunciamos el aumento descontrolado de los precios del alquiler en Canarias y la normalización de la infravivienda como alternativa habitacional. Esta situación está siendo aprovechada por quienes, con fines especulativos, alquilan viviendas por habitaciones, obteniendo beneficios desproporcionados a costa de la precariedad ajena”.
“Pagar entre 400 y 600 euros por una habitación no puede considerarse una solución habitacional, sino una forma de explotación encubierta que enriquece a unos pocos mientras expulsa a muchas personas de sus barrios y de su ciudad”, sentencian.