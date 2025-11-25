Atención Primaria del SCS detecta 700 víctimas de violencia machista en Canarias desde 2024

El Servicio de Violencia de Género del 1-1-2, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), ha registrado 15.613 llamadas en los diez primeros meses de 2025, lo que supone casi un 8% más que las 14.467 registradas en el mismo periodo de 2024. Estos datos suponen una media de 31 diarias.
Los meses de agosto y julio fueron los que registraron un mayor número de alertas a este servicio, con 1.836 y 1.764, respectivamente, con incrementos de un 14% y un 15,7% con respecto a los mismos meses de 2024. A continuación destacan los meses de octubre y septiembre, con 1.726 y 1.719 llamadas, un 14 y un 10% más que el mismo periodo del curso pasado. En relación al primer semestre del año, el incremento ha sido casi constante. Así en junio se registraron 1.657 alertas en este servicio (14% más que el año anterior), mayo se recibieron 1.484 llamadas (+2,9%), en marzo se notificaron 1.461 alertas (14% mas) y en abril 1.446 avisos (+4,5%). Solo en los dos primeros meses del año los registros de 2024 superaron a los de 2025. Así, en enero el 112 recibió 1.289 llamadas (-8%) y en febrero 1.231 alertas (-4,7%).
El servicio de violencia de género del 112 recibió hasta el 31 de octubre 513 alertas por violencias machistas sobre mujeres con discapacidad. Cerca de la mitad (225) tenían alguna discapacidad mental: 76 intelectual, 52 física motora, 46 múltiple, 41 física orgánica, 11 auditiva y 4, visual.
Por provincias, la oriental suma hasta el 31 de octubre un total de 7.867 alertas en el servicio del 112, por las 7.746. Por islas, desde Tenerife se realizaron 7.107 llamadas al servicio, mientras desde Gran Canaria se llevaron a cabo 5.526 alertas. En Lanzarote se notificaron 1.311 incidentes y en Fuerteventura 1.030. En la provincia occidental, La Palma registra 519 alertas, La Gomera 84 y El Hierro 36.
El ICI reforzará los recursos humanos del 112 en 2026, y pasará a 14 técnicas en lugar de las 8 actuales, para atender las 24 horas, los 365 días del año.
violencia sexual
Por otro lado, los centros de crisis 24 horas han atendido desde mayo de 2025 a casi 400 víctimas de violencias sexuales, de las que 339 eran mujeres víctimas directas (304 mujeres y 35 menores de 18 años) y 55 familiares o personas del entorno. En este periodo se produjeron 161 activaciones por parte del 112.