Vito Quiles ‘pincha’ en Canarias: solo 200 seguidores y una reclamación de la ULL

Sin autorización por parte de la Universidad de La Laguna ni de la de Las Palmas de Gran Canaria, Vito Quiles llegó a Canarias con la intención de continuar con su gira La España combativa con un pobre resultado en cuanto a respuesta se refiere. Solo dos centenares de sus seguidores se acercaron a escuchar al agitador ultra, entre proclamas contra la inmigración e insultos a Pedro Sánchez.
El jueves, Vito Quiles se presentó en la Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria después de no tener permiso de la universidad. Allí, algunos de sus seguidores lanzaron proclamas como “menos moros y más muros” mientras el propio agitador ultraderechista apuntaba a los contramanifestantes, superiores en número que sus seguidores, gritándoles “vuestra lucha es con la ducha”.
Solo un día más tarde, Vito Quiles aparecía en el Campus de Guajara también encontrándose con diferentes grupos de estudiantes que habían organizado una concentración contra el fascismo.
El agitador de ultraderecha se saltó el cordón policial para acercarse a sus animadores, mientras decía que los contramanifestantes defendían “una ideología criminal y miserable”.
La concentración de protesta había sido promovida por la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), cuyo representante, Andrés Paz, ha acusado a Quiles de buscar “dinamitar la convivencia” de un centro educativo donde “personas de todas las ideologías” se sientan a “dialogar sobre un futuro común”.
“Viene a difundir odio, a difundir un discurso basado en mentiras, con el único objetivo de atacar al adversario político. Su discurso atenta contra los Derechos Humanos, contra la igualdad de género, niega el cambio climático, niega la libertad sexual de las personas. No podemos transigir contra un discurso que atenta contra los propios principios y fines de la universidad”, dijo Paz.
La ULL pedirá explicaciones por lo ocurrido en el acto de Vito Quiles
La Universidad de La Laguna, en Tenerife, pedirá a Delegación del Gobierno un informe detallado sobre las acciones e incidencias registradas en la mañana de este viernes tras la manifestación generada por la visita del activista político Vito Quiles al entorno de la institución, de gira por el país con ‘España Combativa”.
En un comunicado, la ULL lamenta las incidencias generadas en la mañana de este viernes, al tiempo que recuerda que el acto no estaba autorizado, tal y como ya había informado la institución en octubre.
Por ello, ha informado que pedirá a Delegación del Gobierno en Canarias un informe detallado que incluya el dispositivo de seguridad establecido y las incidencias ocurridas. Todo con la intención de tomar las medidas correspondientes tras esta jornada.
“La institución recuerda que no autorizó ningún acto, y que actuó en todo momento en coordinación con las autoridades competentes para garantizar la seguridad y la normalidad académica”, ha insistido.