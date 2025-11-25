El PSOE de Arona denuncia que “se entregue” a Vox el “control de la defensa de las mujeres” en el municipio

El PSOE de Arona ha denunciado hoy que Vox bloqueó ayer en la Junta de Portavoces la aprobación de una declaración institucional contra la violencia machista, “un hecho tan grave como inaceptable”, al haberse producido gracias a la decisión del PP y Coalición Canaria, que gobiernan entregando a la extrema derecha capacidad de veto sobre asuntos de máxima relevancia social.
La negativa de Vox ha impedido que Arona exprese de forma unánime su compromiso con la protección de las mujeres, dejando claro que la defensa institucional de las víctimas depende en este municipio de un partido que niega la violencia machista, según el contenido de la moción elevada a pleno.
“PP y CC han dejado a las mujeres de Arona a merced de Vox”, ha explicado el portavoz socialista, José Julián Mena, quien añadió: “Han permitido que sea la ultraderecha quien decida si este Ayuntamiento condena o no la violencia machista. La posición institucional de Arona ha quedado secuestrada porque la alcaldesa Fátima Lemes y sus socios han entregado a Vox la capacidad de bloquear cualquier avance”.
La concejala socialista Raquel García ha asegurado: “Lo que hizo ayer el gobierno municipal no es solo un error: es una humillación para Arona. Han puesto a Vox por encima de las víctimas de violencia machista y han permitido que un partido negacionista condicione la voz de todo el Ayuntamiento. PP y CC no pueden esconderse: ellos son quienes han dado a Vox el poder para impedir que Arona condene una violencia que existe, que está aumentando en Canarias y que mata”.
“Negarse a aprobar una declaración institucional ante las cifras de violencia de género es una irresponsabilidad mayúscula”, ha afirmado Mena.
La concejala socialista ha señalado: “La declaración institucional no tenía ni una sola propuesta polémica: pedía reforzar los recursos, la prevención en centros educativos, la protección y la coordinación entre servicios sociales, sanitarios, judiciales y policiales. PP y CC han preferido no incomodar a Vox antes que defender a las mujeres de Arona. Han aceptado que la ultraderecha marque el límite de lo que este Ayuntamiento puede condenar”.
El PSOE de Arona ha lamentado que, desde que gobierna Vox, el municipio no pueda hablar con una sola voz para condenar una violencia que sigue creciendo en Canarias.
“Arona siempre ha estado del lado de las víctimas. Pero hoy la ultraderecha decide, con el consentimiento del PP y CC, si este Ayuntamiento condena o no la violencia machista”, ha concluido la organización socialista.