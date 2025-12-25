nacional

Una comida de empresa acaba en caos: vandalismo, detenciones y 25 franceses expulsados a su país

Se produjeron daños a vehículos y momentos de tensión con viandantes que se encontraban en la zona
Una comida de empresa acaba en caos: vandalismo, detenciones y 25 franceses expulsados a su país
Lo que empezó como una comida de empresa terminó convirtiéndose en un lamentable espectáculo en San Sebastián. Un grupo formado por 25 ciudadanos franceses acabó protagonizando una sucesión de altercados, actos vandálicos y enfrentamientos que obligaron a intervenir en varias ocasiones a la Ertzaintza.

Según recoge Diario Vasco, el grupo acudió a un asador de Donostia para celebrar una reunión navideña. Desde el interior del local, el ambiente ya era tenso.

El propietario explicó que los comensales bebían, cantaban de forma constante y elevaban el tono, pese a las advertencias para que moderaran su comportamiento.

La situación se desbordó al salir a la calle. Varios de los asistentes, en evidente estado de embriaguez, comenzaron a subirse a motos estacionadas, algunas de las cuales terminaron tiradas en mitad de la calzada.

También se produjeron daños a vehículos y momentos de tensión con viandantes que se encontraban en la zona.

25 franceses expulsados

Ante la gravedad de los hechos, se produjo una primera intervención policial que se saldó con detenciones y enfrentamientos, sin que los incidentes quedaran completamente controlados. Horas más tarde, la calma volvió a romperse tras una nueva llamada de alerta.

En esta ocasión, los problemas se trasladaron al Polideportivo Municipal Josean Gasca, donde un grupo de franceses intentaba acceder sin entrada a un partido, generando discusiones y nuevos altercados con otras personas presentes. La intervención policial volvió a ser necesaria y las detenciones se acumularon.

Los sucesivos incidentes llevaron finalmente a la expulsión del grupo a su país, poniendo fin a un episodio que dejó daños materiales, momentos de tensión ciudadana y un importante despliegue de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

