La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: heladas en Tenerife

Canarias afronta este domingo y lunes un tiempo estable, sin fenómenos meteorológicos significativos, según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La situación estará marcada por los cielos despejados, la calima ligera en algunas zonas y la ausencia de avisos activos.
Domingo, 7 de diciembre: ambiente estable y polvo en altura
Este domingo predomina un cielo despejado en todo el Archipiélago, con escasa nubosidad baja y algunos intervalos de nubes medias y altas en las Islas Orientales durante la primera mitad del día.
La Aemet también señala la presencia de polvo en suspensión repartido en altura, más apreciable en las medianías del sur.
Las temperaturas se mantienen sin cambios relevantes, con máximas de 23ºC en Las Palmas de Gran Canaria y 24ºC en Santa Cruz de Tenerife, y mínimas en torno a los 18ºC.
El viento soplará moderado del sureste, con brisas en zonas bajas, especialmente durante la noche.
En cumbres se espera un flujo más intenso, amainando y girando a componente norte a lo largo del día.
Lunes 8 de diciembre: cielos poco nubosos y descenso ligero de temperaturas
Para mañana lunes, la Aemet prevé una jornada poco nubosa o despejada, con calima ligera en medianías de la provincia occidental, que tenderá a remitir con el paso de las horas.
Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque podrían experimentar un ligero descenso en algunos puntos. Las capitales insulares mantendrán valores similares: 23ºC de máxima en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y 17ºC de mínima.
El viento será flojo del sureste, aunque más intenso en zonas de costa noreste y suroeste durante las horas centrales del día.
Además, no se descarta la aparición de heladas débiles en cotas altas de Tenerife.