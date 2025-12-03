La Aemet advierte de fuertes rachas de viento en Canarias en un miércoles bajo aviso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Canarias una jornada marcada por los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías y durante la primera mitad del día.
Las precipitaciones tenderán a ser más débiles y ocasionales por la tarde. En el resto del Archipiélago habrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias puntuales.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con valores que oscilarán entre los 22 grados de máxima en puntos de Tenerife y los 15 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará de componente nordeste, en régimen de alisio moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste y en las cumbres, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la madrugada o a últimas horas. En zonas del suroeste predominarán las brisas.
Según la Aemet, el estado de la mar estará marcado por viento del noreste fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada, mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros y posibilidad de algunos aguaceros al final del día.
En Lanzarote se activa este miércoles el aviso amarillo por fenómenos costeros ante la previsión de mar combinada del norte de 4 metros mar adentro.
Mañana, jueves 4 de diciembre, el aviso se extenderá al resto de las islas del Archipiélago, con especial incidencia en el norte de Tenerife y Gran Canaria, y el este de La Palma. En La Gomera, El Hierro y Fuerteventura afectará a toda la costa.
Atendiendo a tal previsión, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago desde de 08:00 horas de este miércoles.
Previsión por islas
Tenerife
En el nordeste habrá cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, más probables en medianías y tendiendo a remitir por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles. En el oeste predominarán los cielos nubosos en las horas centrales. Temperaturas sin cambios y viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sureste y extremo noroeste. En cumbres centrales, viento flojo a moderado.
Santa Cruz de Tenerife: 19/22 °C
La Palma
En el norte y este, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en medianías del nordeste y durante la mañana y la tarde. En el oeste, intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste y en El Paso, donde podrían darse rachas muy fuertes a primeras y últimas horas.
Santa Cruz de La Palma: 18/22 °C
La Gomera
En el norte predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles, localmente moderadas por la mañana y la tarde. En el resto, intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas sin cambios y viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y en cumbres. No se descartan rachas muy fuertes a últimas horas.
San Sebastián de La Gomera: 20/23 °C
El Hierro
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, puntualmente moderadas por la mañana y la tarde. Intervalos nubosos en el resto y baja probabilidad de alguna lluvia ocasional en medianías. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo noroeste, y rachas muy fuertes en cumbres durante la madrugada.
Valverde: 13/16 °C
Gran Canaria
En el norte y nordeste habrá cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en medianías, más probables durante la mañana y la tarde, y menos frecuentes al final del día. En el resto, intervalos nubosos a poco nuboso. Temperaturas sin cambios y alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y en cumbres, donde se esperan rachas muy fuertes a últimas horas. Brisas en el suroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 19/22 °C
Lanzarote
Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas sin cambios y viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en costas este y oeste.
Arrecife: 17/23 °C
Fuerteventura
Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. Temperaturas estables y viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en costas este y oeste, y en Jandía a partir de la tarde.
Puerto del Rosario: 18/22 °C