Alarma en un pueblo de La Laguna por un muro que amenaza con derrumbarse

El Ayuntamiento de La Laguna acometerá desde este miércoles con carácter de emergencia las obras de reparación de un muro de contención en el Camino de Arico, en Tejina, ante el riesgo de que la estructura colapse. La intervención cuenta con un presupuesto aproximado de 270.000 euros.
Explica en una nota el consistorio que el informe realizado por propio el Ayuntamiento ha detectado que el muro, que sirve de límite entre la vía y una huerta a nivel inferior, está cediendo progresivamente ante la presión del terreno, siendo visibles las grietas a simple vista.
Además, el debilitamiento del terreno se está aproximando a las viviendas que se encuentran en el otro margen de la calle, con el consiguiente peligro para su cimentación.
El concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, ha explicado que ante esta situación “es necesaria” la inmediata ejecución de estas obras, por lo que la Junta de Gobierno Local ha acordado declarar esta actuación como de emergencia, ya que existe un “riesgo real” de colapso del muro en dos tramos diferentes, con el peligro que ello supondría para las personas y bienes materiales.
DETALLES DEL INFORME
Un informe técnico realizado el pasado 9 de diciembre relataba que en la vía aparecieron inicialmente algunas fisuras en la capa de asfalto de la calzada, que fueron reparadas como tareas de mantenimiento. Sin embargo, a la vista de que las fisuras volvían a aparecer e, incluso aumentaban de ancho con respecto a las iniciales, se realizó la inspección del muro, detectándose la fractura en dos tramos afectados por la presión del terreno.
La obra de urgencia decretada consistirá, asimismo, en la demolición de aproximadamente 30 y 20 metros lineales de dos tramos muros de contención y las partes de la calle afectadas. Posteriormente se ejecutarán dos nuevos muros de hormigón armado, con el relleno y compactación del terreno, para devolver la estabilidad y seguridad a la vía, reponiéndose la capa asfáltica.
Las zonas afectadas, según precisa el consistorio, se vallarán para evitar el paso de vehículos.
Concreta el consistorio lagunero que la obra se iniciará en el primer tramo de muro, para que puedan pasar los vehículos pesados a la reparación el segundo tramo.
En esta primera parte de la actuación no se producirán cortes de tráfico al resto del vecindario.