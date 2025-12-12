Nueva alerta alimentaria: detectan la presencia de ‘Bacillus cereus’ en leche infantil en polvo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado un aviso de seguridad alimentaria tras detectar la posible presencia de Bacillus cereus en leche infantil en polvo procedente de Países Bajos, una bacteria que puede causar toxiinfecciones alimentarias.
La comunicación se ha realizado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), después de que la incidencia fuera identificada por la Comunidad Autónoma de Cataluña. Al tratarse de un producto destinado a lactantes, las autoridades han activado de manera preventiva los protocolos habituales de control y retirada.
El aviso afecta al producto NIDINA 1, de la marca Nestlé, comercializado en envases de 800 gramos. El lote afectado es el 52900346AB, con fecha de consumo preferente en octubre de 2027. La alerta ha quedado registrada con la referencia ES2025/723 y fue emitida el 12 de diciembre de 2025 a las 16:30 horas.
Según ha indicado AESAN, la medida adoptada consiste en la retirada preventiva del producto del mercado, mientras se analiza el alcance de la posible contaminación. Asimismo, la agencia recomienda no consumir este producto en caso de tenerlo en casa, subrayando que los lactantes constituyen un grupo especialmente sensible.
Bacillus cereus es un microorganismo presente de forma natural en el entorno que, en determinadas circunstancias, puede generar toxinas responsables de síntomas gastrointestinales, como diarrea, vómitos o dolor abdominal. Aunque no se han notificado casos de intoxicación relacionados con esta alerta, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de actuar con cautela.
AESAN ha recordado que el producto se conserva a temperatura ambiente y ha señalado que este tipo de actuaciones forman parte de los mecanismos ordinarios de vigilancia para proteger la salud de los consumidores. La información ya ha sido trasladada a las comunidades autónomas, con el fin de comprobar la retirada efectiva del producto de los canales de venta y garantizar que los consumidores estén debidamente informados.
Datos del producto afectado:
- Producto: NIDINA 1
- Marca: Nestlé
- Formato: bote
- Peso: 800 gramos
- Lote: 52900346AB
- Fecha de consumo preferente: octubre de 2027
- Conservación: temperatura ambiente
La AESAN ha facilitado una imagen del producto afectado para ayudar a su correcta identificación por parte de los consumidores.
Las autoridades recomiendan a los consumidores que, en caso de duda, consulten con los servicios de atención al cliente de la marca o con las autoridades sanitarias autonómicas.