Alerta sanitaria por presencia de un ingrediente no declarado en maíz para palomitas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una advertencia dirigida a las personas con alergia a la soja por la comercialización de un producto de maíz crudo para palomitas que contiene este alérgeno sin que figure en el etiquetado.
El producto afectado es Frutos secos “Maíz crudo rosetero”, de la marca Alipende, presentado en envases de 250 gramos, correspondiente al lote 251002N34 y con fecha de consumo preferente 02/10/2026.
Según ha informado la AESAN, la alerta ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.
La información disponible indica que la distribución inicial del maíz crudo para palomitas se ha realizado en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, aunque no se descarta que puedan haberse producido redistribuciones a otras comunidades autónomas.
La AESAN ha señalado que los datos incluidos en la alerta proceden del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente, con el objetivo de evitar la puesta a disposición de la población de alimentos no seguros.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a la soja que puedan tener este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo.
La Agencia subraya que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.