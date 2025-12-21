Angélica Padilla (ASG): “Debe replantearse la ley porque la seguridad en las playas se necesita todo el año, no solo en verano”

No disimula sus frustraciones con el mandato, aunque también resalta lo que considera logros. Deja en el aire si repetirá como candidata de ASG a la Alcaldía de San Sebastián de La Gomera, pero, en lo que sigue, Angélica Padilla se moja respecto a la vivienda vacacional, la ley sobre seguridad en las playas y los retos de la capital gomera, para la que no quiere, ni de lejos, un turismo masivo, sino de calidad.
-¿Qué balance hace de este mandato en la Alcaldía?
“Creo que es positivo porque se han mejorado las principales zonas de confluencia y hemos comenzado con una que dejamos en segundo plano porque consideramos prioritarias las áreas peatonales y la accesibilidad a las viviendas, así como habilitar aparcamientos. Ahora empezamos con la remodelación de todos los parques infantiles y las zonas verdes del casco y la parte periférica. En estos casi tres años, se han ganado unas 200 plazas de aparcamientos, y no solo en el casco, sino en el sitio con más habitantes, La Lomada, aparte de mejorar poco a poco el asfaltado de las principales calles, algo que está en los presupuestos de 2026 ya aprobados”.
-¿Qué le ha frustrado más o qué no ha hecho que le da rabia, y de qué siente más orgullo?
“Me ha frustrado bastante no poder tener aún la atención al público fuera del consistorio. Era una promesa electoral abrir un punto para todos los ciudadanos en la zona de Santiago, justamente en Tecina, y la verdad es que estoy bastante retrasada con la agenda barrio a barrio que debí implantar desde el primer año. Todo se va retrasando, se quiere hacer más cosas de lo que de verdad se puede, pues la burocracia te come, incluso trabajando también los fines de semana de vez en cuando. Ésa es la principal frustración. Aunque hemos empezado en octubre con algunas reuniones, no hemos llegado a ese objetivo y, en 2026, va a ser a contrarreloj, si bien creo que lo vamos a conseguir. Por el contrario, de lo que me siento más satisfecha es de haber podido reorganizar la recogida de residuos sólidos y ha sido un acierto sacar los contenedores de orgánica fuera del casco, lo que nos ha permitido garantizar la tranquilidad de los vecinos al dormir. Ahora, las principales calles están más transitables y limpias, y hay que agradecer a los ciudadanos que hayan puesto de su parte. Eso sí, también es verdad que no hemos conseguido una conciencia cívica del todo para hacer esto en orden, y estamos todo el día trabajando en esto, con publicaciones continuas, por ejemplo, para que no se dejen los electrodomésticos fuera de los días de recogida. Esto es una cosa de todos y creo que debemos seguir creando conciencia, aunque estamos en ello”.
-Si se pone en 2023, ¿qué ha aportado para transformar, mejorar y hacer crecer la capital con perspectiva a largo plazo?
“Indudablemente, mejorar los accesos a las viviendas. Para mí, eso es básico y hemos reformado todos los accesos que se podían, eliminando barreras arquitectónicas o poniendo barandas nuevas, haciéndolos más accesibles porque la población va envejeciendo y debemos seguir adaptándolos”.
-Precisamente sobre vivienda, ¿qué han hecho; hay previstas nuevas promociones junto al Cabildo y la Comunidad?
“Ya lo hicimos en 2023; apenas dos meses después de tomar posesión, ya le pedimos a Visocan dos parcelas, una en La Laguna de Santiago y otra en el casco. Ahora, negociamos la adquisición de terrenos particulares para ponerlos a disposición de Visocan y del Icavi. Sin duda, todos los ayuntamientos estamos en la misma línea porque se necesita crear viviendas, no para un mayor turismo en la Isla, pues tenemos claro que no queremos crecer en cantidad, sino en calidad, pero sí para ofrecer un buen servicio y, para eso, necesitamos viviendas para las familias que trabajan en la hostelería y la restauración”.
-Porque sí que palpan en el día a día los problemas con los alquileres, los precios, la adquisición de casas en el municipio…
“Sí, ha sido una punta de lanza. En el día a día vemos que cada vez se dedican más a alquiler vacacional y que incluso los profesores o médicos que vienen a buscar un alquiler para larga duración no lo consiguen. Creo que hay que cambiar y ser más restrictivos con la viviendas vacacional porque, al final, estamos cerrándonos el propio espacio para que la gente venga a residir aquí y llevar una vida normal, pues tampoco se está pidiendo demasiado. Creo que caminamos en esa línea y todo pasa por conseguir casas de protección oficial para familias que están de alquiler y que ésas queden libres para la gente que viene a prestar sus servicios al municipio”.
-Más allá de las subvenciones, ¿qué destacaría en el ámbito comercial; por ejemplo, tienen previsto ahora alguna feria navideña o exposaldo en estas fiestas?
“En esto sí hemos avanzado bastante. Hemos creado las mesas del comercio, que se hacen mensualmente y en las que se debate con todos los propietarios de negocios. Aquí se aprueba el calendario anual de actividades para la dinamización de las zonas comerciales junto con el Cabildo, que normalmente tiene varios espacios, como el exposaldo, así como los bonos de comercio o de gastronomía. Nosotros organizamos actividades como la pasarela del pasado noviembre, que tuvo bastante audiencia y fue bastante aplaudida por los comercios, pero no solo eso, pues también dinamizamos las calles, se hacen recorridos, se ofrecen conciertos a medida para que los puedan aprovechar todos los comercios y aprovechamos la temporada de cruceros. Estamos yendo de la mano de los comercios, esto ha tenido bastante éxito y los comerciantes lo dicen y están bastante contentos”.
-¿Cuándo se hará, por fin, la ordenación del suelo industrial?
“Hemos tenido reunión hace unas dos semanas, pero es la parte que llevamos más atrasada. Necesitamos reordenar esta zona y hemos trasladado a los empresarios que acabamos de adquirir una casa que posibilitará que el acceso al área industrial sea más factible. Ellos saben muy bien que no tuvo éxito un proyecto que encargó el ayuntamiento en su momento, que se ha encargado otro y que debe aprobarse el Plan General…”.
-Pero, ¿esto saldrá en este mandato o es más a largo plazo?
“Creo que sí es viable sacar en este mandato ese proyecto y empezar con la reordenación general, con las vías principales. Con eso ya haríamos bastante. Debemos tener claro que reordenar implica también retranqueo de las naves actuales porque ahí van las vías principales y esto hay que hacerlo poco a poco, ya que hay que ir mediando con todos los empresarios de esa zona”.
-Habla de no tener un turismo masivo, pero ¿notan el bum innegable de gran parte de las Islas o siguen por debajo de la media, con esa característica de lugar de paso o llegada por el puerto?
“No es porque queramos o no, sino porque tenemos la planta alojativa que tenemos. Aquí, muchos turistas llegan en el Fred Olsen o el Armas por la mañana y vuelven por la tarde. Al que le gusta, repite, pero no pasa con el turismo masivo de un día. El que se queda suele ser noruego, un turismo de calidad y que exige una respuesta de todos los municipios porque quiere unos servicios conforme a lo que paga, y creo que todo va aparejado: hablamos de que no tenemos viviendas y ese turismo que se queda hay que cuidarlo, aunque hay que empezar por abajo”.
-Pero, ¿tienen plan de promoción y ponen el acento en esos países nórdicos o no lo hay?
“No lo tenemos, al ser un municipio menor de 10.000 habitantes, y las líneas de la promoción las marca el Cabildo, que tiene un plan que traslada a todas las localidades y sí, fija un turismo, aunque depende de la temporada. Normalmente, en verano tenemos uno más nacional, sobre todo porque los niños no van a clase, y en invierno viene otro tipo de turistas, principalmente noruegos, suizos… Gente de más edad que disfruta de la calidad de vida y el buen tiempo de La Gomera”.
-¿En los últimos meses, no notaron un aumento de peninsulares por el impacto de la participación en el Gran Prix (RTVE)?
“Sí, este verano sí lo hemos notado, y hasta nosotros mismos aquí, en el ayuntamiento, pues venían a sacarse fotos con los niños y el trofeo. De hecho, acabamos de poner en el letrero el logro del Gran Prix como ganadores. Se ha notado bastante y no pensábamos que fuera a tener tanta repercusión mediática, pero la ha tenido e, incluso, ha venido gente de otros países para verlo, sobre todo personas con doble nacionalidad”.
-Deduzco que ha sido un efecto no del todo buscado…
“No, para nada estaba previsto y siempre digo que nos inscribimos un domingo, estando en casa, y nunca pensé que nos iban a llamar. Siempre dije que las dificultades nuestras eran la doble insularidad y desplazarnos a Madrid al programa ha sido un coste que hemos tenido que asumir varias administraciones. La repercusión ha sido muy buena, aunque una vez y para probar, pues no lo vamos a repetir porque creo que hemos dejado el listón muy alto. La experiencia para todo el municipio ha sido muy buena, la gente ha participado, se ha quedado muy entusiasmada y ha hecho familia, que era el objetivo que buscábamos”.
-Al principio del mandato, hubo críticas con el corte de árboles: ¿cuál es la política sobre sostenibilidad actual de su gobierno?
“En 2024, hicimos una modificación presupuestaria de 17 millones, de los que uno era para el mantenimiento de zonas verdes y reforestación, y ya se han plantado 514 árboles en el parque de Las Heras y ahora vamos a hacer una acción aparejada para que los niños de Tecina y Laguna Santiago los apadrinen y se puedan llevar a cabo las labores de cuidado y pertenencia a la naturaleza. Además, se hará ahora en San Sebastián y se acaba de adjudicar dos proyectos sobre zonas verdes y casco histórico, aparte de que empezaremos con la reforestación y mejora de diversas áreas verdes”.
-Pero, ¿se ha avanzado o se lleva también retraso?
“No hemos avanzado mucho, sobre todo en la mejora de parques infantiles, que se adjudicó ahora. Hemos hecho el proyecto en 2024 y, en 2025, sacamos las licitaciones y empezamos a reforestar”.
-¿Y el plan de movilidad?
“Lo tenemos aprobado desde hace bastantes años, pero debemos adaptarlo a las nuevas necesidades y, para ello, estamos coordinados con el Gobierno de Canarias porque, en la zona escolar y deportiva, tiene una consecuencia positiva, que es poder salir desde el casco e ir andando o en bicicleta. Lo estamos reordenando con al Cabildo, seguramente se presente con el presidente insular y esperamos que lo apruebe el Gobierno. Es un plan a futuro potente, pero siempre pensando en que creceremos y debe revisarse”.
-Habla del Gobierno regional y Cabildo, ¿algo que reprocharles, algún tirón de orejas a Casimiro Curbelo o a algún consejero?
“No, la verdad es que todo lo contrario: bastante agradecida. Siempre he dicho que donde primero vamos con cualquier problema es al Cabildo, que acude al Gobierno. Y como tenemos representación en el Parlamento, eso nos ayuda bastante a movernos y, de momento, todo lo que hemos ido solicitando, poco a poco lo hemos ido consiguiendo, con lo que no tengo ningún reproche”.
-¿Con lo que pasa con los ahogamientos en las Islas, ¿es acertado que eliminaran el servicio de socorristas o no tuvieron opción?
“No sé si acertado o no, pero la ley es clara y los municipios de menos de 20.000 habitantes no tienen competencias en playas, algo que veníamos asumiendo desde hacía años y, de hecho, hay una subvención en este 2025 para cubrir esos servicios en ejercicios anteriores. Es verdad que no puedo destinar fondos a algo sobre lo que no tengo las competencias y ya le hemos trasladado esa necesidad al Cabildo. Estamos pensando en poder asumirlo y volver a ponerlos, pero es algo que aún está por decidir porque la normativa es clara y hubo una sentencia…”.
-Ya, pero: ¿comparte la ley o habría que replanteársela dados los resultados que está teniendo?
“Creo que habría que replanteársela, pues la seguridad en las playas se necesita todo el año, no solo en verano, ya que, como hemos visto ahora en Santiago del Teide, la mar se suele poner mal en temporada turística alta. Es que los turistas desconocen las playas y eso hace que haya más ahogamientos. En verano, se dan menos al estar más cuidadas y vigiladas, aparte de que, normalmente, el turista es español y suele preguntar un poco más. No obstante, toda la vigilancia es poca, hay que revisar la ley y destinar recursos, pues las playas deben cuidarse, al ser un gran atractivo turístico, pero también han de vigilarse bien.
-¿Será candidata en 2027?
“Es pronto para decirlo; queda aún todo 2026 por delante…”.
-Uf, huele a que sí, pero que no lo puede desvelar todavía…
“Sinceramente, no lo sé. Tengo la alternativa de ser profesora y estoy congelada en Educación, pero, en todo caso, aún no lo sé”.
-Pero, ¿qué le pide el cuerpo, el partido, la gente en la calle…?
“La gente ve que vamos avanzando, poquito a poco, pero positivamente. Están contentos y quieren que siga, pero hay que seguir trabajando y no bajar la guardia porque el éxito está en eso, y todo el esfuerzo que pongamos en el trabajo será lo mejor para que tengan más calidad de vida”.
Políticas de igualdad y contra el machismo “a intensificar”
La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera subraya el trabajo que desarrolla la capital en igualdad y contra la violencia de género, que se hace junto al colectivo de mujeres Gara, que residen en el municipio, y con otros, “aunque tenemos un plan de igualdad aprobado que llevamos con el equipo de Servicios Sociales. Todo lo que está en nuestra mano lo hemos puesto a disposición para que ese tipo de violencia se erradique y nos vamos sumando a todas las reivindicaciones. Falta mucho por hacer, intentamos mejorar cada año e introducir políticas de igualdad en todos los actos del año, no solo el 8M o 25N, y queremos intensificarlos y hacer más esfuerzos”.