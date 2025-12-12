El paso la borrasca Emilia obliga a la Aemet a extender los avisos en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplía los avisos meteorológicos en Canarias debido a los efectos de la borrasca Emilia, que continuará afectando al Archipiélago durante el viernes 12, el sábado 13 y las primeras horas del domingo 14 de diciembre.
El episodio deja avisos naranjas (peligro importante) y avisos amarillos (peligro bajo) por viento, lluvias, nevadas, fenómenos costeros y tormentas, con especial incidencia en las vertientes norte, zonas altas y áreas costeras.
Tenerife
Avisos naranja
- Lluvias (norte): hasta 100 mm en 12 horas, con vigencia durante el sábado 13 y la madrugada del domingo 14.
- Nevadas (cumbres): acumulaciones de hasta 5 cm en 24 horas, con cota de nieve entre 1.700 y 1.800 metros, ascendiendo hasta los 2.200 metros.
- Fenómenos costeros: mar combinada del norte o noroeste de 5 a 7 metros, especialmente en el norte, este, sur, oeste y área metropolitana, con viento fuerte en los canales entre Islas.
- Viento: rachas máximas de 90 km/h, con posibilidad de superar los 100 km/h en zonas altas y expuestas.
Avisos amarillo
- Lluvias: acumulados de 15 mm en una hora y hasta 60 mm en 12 horas.
- Viento: rachas de 70 a 80 km/h.
- Tormentas: posibilidad de granizo menudo.
- Costeros: mar combinada de 4 a 5 metros.
La Palma
Avisos naranja
- Viento (este y cumbres): rachas de hasta 90 km/h, con posibles valores superiores a 100 km/h.
- Fenómenos costeros (este y oeste): mar combinada de 5 a 7 metros, especialmente en los canales entre Islas.
Avisos amarillo
- Viento: rachas de 70 a 80 km/h en zonas altas y vertientes expuestas.
- Lluvias: hasta 15 mm en una hora y 60 mm en 12 horas.
- Nevadas (cumbres): acumulaciones de hasta 2 cm.
- Tormentas: con posible granizo menudo.
- Costeros: mar combinada de 4 a 5 metros.
La Gomera
Avisos naranja
- Viento: rachas máximas de 90 km/h, con probabilidad de superar los 100 km/h.
- Fenómenos costeros: viento fuerte del norte y mar combinada de 5 a 7 metros, especialmente en los canales.
Avisos amarillo
- Lluvias: hasta 15 mm en una hora y 60 mm en 12 horas.
- Viento: rachas de hasta 80 km/h.
- Tormentas: con posible granizo.
- Costeros: mar combinada de 4 a 5 metros.
El Hierro
Avisos naranja
- Viento: rachas de hasta 90 km/h, con posibilidad de superar los 100 km/h en zonas altas.
- Fenómenos costeros: mar combinada de 5 a 6 metros, con viento fuerte del norte o noroeste.
Avisos amarillo
- Viento: rachas de 70 a 80 km/h.
- Costeros: mar combinada de 4 a 5 metros.
Gran Canaria
Avisos naranja
- Lluvias (norte y cumbres): acumulados de hasta 80 mm en 12 horas.
- Viento (cumbres): rachas de 90 km/h, con probabilidad de superar los 100 km/h.
- Fenómenos costeros: mar combinada de 5 a 7 metros en norte, este, sur y oeste, especialmente en los canales.
Avisos amarillo
- Lluvias: hasta 15 mm en una hora.
- Viento: rachas de 70 a 80 km/h, afectando también a zonas bajas del norte.
- Nevadas (cumbres): acumulaciones de hasta 2 cm.
- Tormentas: con posible granizo.
- Costeros: mar combinada de 4 a 5 metros.
Fuerteventura
Avisos naranja
- Fenómenos costeros: mar combinada de 5 a 7 metros, especialmente en el canal con Gran Canaria.
Avisos amarillo
- Lluvias: hasta 15 mm en una hora y 40 mm en 12 horas.
- Tormentas: con posible granizo.
- Costeros: mar combinada de 4 a 5 metros.
Lanzarote
Avisos naranja
- Fenómenos costeros: mar combinada de 5 a 7 metros, con viento fuerte del norte o noroeste.
Avisos amarillo
- Lluvias: hasta 15 mm en una hora y 40 mm en 12 horas.
- Tormentas: con posible granizo.
- Costeros: mar combinada de 4 a 5 metros.
- La Aemet continuará actualizando los avisos en función de la evolución de la borrasca Emilia y su impacto en el Archipiélago.
