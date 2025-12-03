¿Por qué el bocadillo de La Garriga sigue siendo el más popular de Tenerife?

Es, sin duda alguna, el bocadillo más popular de Tenerife y lo es desde hace mucho tiempo. El que sirven en la charcutería La Garriga, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife,
En pleno centro de Santa Cruz encontramos La Garriga, concretamente en la calle Pérez Galdós, en su número 24, uno de los lugares más famosos de la capital tinerfeña por sus fantásticos bocadillos.
“No puedes irte de Santa Cruz sin probar un bocadillo de tortilla de este lugar”, destacan sus clientes de entre las más de 200 opiniones que podemos encontrar en TripAdvisor.
Despachan alrededor de 500-600 bocadillos diariamente, aunque en fechas como las actuales o Carnaval, el número se multiplica. El de tortilla, con la particularidad de que tiene pequeños trozos, muy menudos, de chorizo, es el favorito de la clientela y hace ya algunos años cambió su ubicación de toda la vida por otra muy próxima, en la misma caclle.
El hecho de ser una charcutería, permite a La Garriga poder elaborar bocadillos de primera calidad, algo que se refleja en el número de clientes que tiene a diario.