La compleja maniobra de los bomberos de Tenerife para salvar un dedo atrapado

Los bomberos de Tenerife han retirado un anillo de un dedo inflamado a una persona que no podía quitárselo con una herramienta de precisión tras ser requeridos por los servicios sanitarios.
Fueron solicitados, sobre las 17:00 horas de este martes, por el personal de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias para colaborar en la extracción del anillo.
Cuando un anillo queda atascado en un dedo y existe riesgo por inflamación o falta de riego sanguíneo, los bomberos intervienen utilizando cortadores de anillos específicos, herramientas diseñadas para cortar el metal de forma segura. Estos dispositivos, manuales o eléctricos según el material del anillo, permiten seccionarlo progresivamente mientras se protege la piel con láminas metálicas o separadores, evitando cortes o quemaduras. En los casos en los que el dedo presenta hinchazón importante o dolor intenso, se opta directamente por cortar el anillo para prevenir lesiones mayores.
Consejos antes de forzar un anillo atascado
- Eleva la mano para reducir la inflamación.
- Lubrica el dedo con jabón o gel hidroalcohólico e intenta sacarlo.
- Si hay dolor, cambio de color o inflamación excesiva, no lo dudes: acude a urgencias.
- La seguridad y la calma son la clave.