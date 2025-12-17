sucesos

La compleja maniobra de los bomberos de Tenerife para salvar un dedo atrapado

Fueron solicitados por el personal de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias
Los bomberos de Tenerife han retirado un anillo de un dedo inflamado a una persona que no podía quitárselo con una herramienta de precisión tras ser requeridos por los servicios sanitarios.

Fueron solicitados, sobre las 17:00 horas de este martes, por el personal de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias para colaborar en la extracción del anillo.

Cuando un anillo queda atascado en un dedo y existe riesgo por inflamación o falta de riego sanguíneo, los bomberos intervienen utilizando cortadores de anillos específicos, herramientas diseñadas para cortar el metal de forma segura. Estos dispositivos, manuales o eléctricos según el material del anillo, permiten seccionarlo progresivamente mientras se protege la piel con láminas metálicas o separadores, evitando cortes o quemaduras. En los casos en los que el dedo presenta hinchazón importante o dolor intenso, se opta directamente por cortar el anillo para prevenir lesiones mayores.

Consejos antes de forzar un anillo atascado

  • Eleva la mano para reducir la inflamación.
  • Lubrica el dedo con jabón o gel hidroalcohólico e intenta sacarlo.
  • Si hay dolor, cambio de color o inflamación excesiva, no lo dudes: acude a urgencias.
  • La seguridad y la calma son la clave.
