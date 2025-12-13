La borrasca Emilia deja a oscuras a parte de Tenerife: todas las zonas afectadas

El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado más de 1.500 incidencias debido al fuerte viento y las importantes lluvias. El suministro eléctrico se ha visto afectado en varias zonas de la Isla.
En total, hasta en 12 puntos de Tenerife se sufren a esta horas cortes de luz, afectando a un número importante de clientes mientras los servicios técnicos tratan de reponer el suministro lo antes posible.
En Alcalá, en Guía de Isora, en Icod de los Vinos, San Juan de la Rambla, Los Realejos, Güímar, Fasnia, Tacoronte, La Matanza, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna hay interrupciones la red, cono anuncia Endesa en un mapa en tiempo real.
El paso de la borrasca ‘Emilia’ por Tenerife ha provocado hasta el momento un total de 235 incidencias, principalmente relacionadas con la acción del fuerte viento, según el balance actualizado realizado por el Cabildo de Tenerife en el marco de la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN), que permanece activo en situación de Alerta Máxima desde las 15:00 horas del viernes.
En paralelo, la borrasca ha dejado registros significativos en distintos puntos de la isla, con rachas de viento de hasta 146 km/h en Izaña, así como valores de 109 km/h en Candelaria y Las Cañadas. También la jornada ha dejado vientos sostenidos superiores a 60 km/h en zonas de medianías y temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide, con valores de hasta -4 ºC, presencia de nieve con al menos medio metro de espesor.