La borrasca Emilia también ‘arrasa’ con la Navidad en Tenerife

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) de Santa Cruz de Tenerife ha registrado, hasta esta hora de la tarde, un centenar de incidencias relacionadas con los efectos del paso de la borrasca Emilia por la capital tinerfeña.
Según ha informado el Ayuntamiento, la mayoría de las actuaciones han estado vinculadas a averías en el alumbrado público y en instalaciones semafóricas, además de pequeños desprendimientos en la calzada, especialmente en la zona de Anaga.
También se han producido desplazamientos de contenedores y elementos del alumbrado navideño, caídas de ramas de árboles y algún achique de agua en viviendas del municipio.
El Consistorio mantiene reforzados todos los servicios municipales y la Policía Local para atender cualquier situación que pueda producirse durante el episodio meteorológico, cuya mayor incidencia se espera a partir de las 18:00 horas de este sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un aumento de la intensidad de las lluvias.
Medidas especial en Santa Cruz de Tenerife
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activó este viernes, a las 15:00 horas, el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en fase de Alerta, y reforzó con medios técnicos y más personal todos los servicios municipales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Las alertas emitidas por la Dirección General de Emergencias (DGE) del Gobierno de Canarias se fundamentaban en la previsión de fenómenos meteorológicos adversos por lluvias, viento e inundaciones.
Antes de la activación del PEMU, el Consistorio realizó trabajos de revisión de infraestructuras, centrados en el cauce de los barrancos y en la red de alcantarillado.
Asimismo, se llevó a cabo un seguimiento específico en el macizo de Anaga, especialmente en carreteras, accesos y zonas de escorrentías.
En las zonas arboladas del municipio se procedió al balizamiento y vallado de espacios para evitar riesgos derivados del viento previsto. Estas labores fueron desarrolladas por el personal de Parques y Jardines y por la agrupación de voluntariado de Protección Civil de Santa Cruz.
En el ámbito social, se activaron los protocolos de atención a personas sin hogar. El Centro Municipal de Acogida (CMA) amplió en 20 plazas su capacidad habitual, que se suman a las 300 plazas disponibles en el municipio.
Desde los distintos servicios públicos también se aseguraron las estructuras decorativas navideñas ya instaladas, así como otros elementos susceptibles de caer por efecto del viento, como vallados, grúas y cartelería.
Además, durante la tarde del viernes se procedió a la suspensión de actividades extraescolares y municipales al aire libre, así como al cierre de instalaciones deportivas, culturales y de ocio que pudieran concentrar público.
El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones de las instituciones públicas, informarse a través de canales oficiales y extremar las precauciones, especialmente en lo relativo a los desplazamientos, instando a reducir la movilidad salvo en casos estrictamente necesarios durante el paso de la borrasca Emilia.