La Aemet detalla cómo estará el tiempo para despedir el año en Canarias: los ojos puestos en la borrasca Francis

La previsión meteorológica para este miércoles, 31 de diciembre de 2025, indica intervalos nubosos alternando con claros en el conjunto de Canarias, con predominio de nubosidad alta y presencia ocasional de nubosidad baja en zonas costeras a primeras y últimas horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque podrían registrar un ligero ascenso en zonas de interior.
En cuanto al viento, será flojo de dirección variable, con tendencia a componente sur a partir de la mañana, y se intensificará de forma moderada en distintos puntos del Archipiélago conforme avance la jornada.
En las aguas de Canarias, se esperan vientos variables de fuerza 1 a 3, que irán siendo de sur o suroeste a lo largo del día. El estado de la mar será de rizada a marejadilla, con mar de fondo del noroeste de en torno a 2 metros.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife
En Tenerife, se esperan intervalos nubosos de nubosidad alta en general, con algún intervalo ocasional de nubosidad baja en costas durante las primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones o con un ligero ascenso en el interior. El viento soplará flojo y variable, tendiendo a sur, siendo moderado en el extremo oeste y en la vertiente sureste. En las cumbres centrales será moderado del suroeste, aumentando a fuerte a partir del mediodía. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 20 grados.
En La Gomera, predominarán los intervalos nubosos, con tendencia a nuboso en la vertiente sur durante el día. Las temperaturas no presentarán cambios significativos. El viento será flojo y variable, tendiendo a sur, con intervalos moderados en el extremo noroeste y la vertiente sureste. En cumbres, soplará moderado del suroeste. En San Sebastián de La Gomera, se prevén 15 grados de mínima y 22 de máxima.
En La Palma, los cielos mostrarán intervalos nubosos, con tendencia a nuboso en la vertiente oeste. Las temperaturas se mantendrán estables. El viento será flojo y variable, tendiendo a sur, moderado en los extremos noroeste y este, con intervalos de fuerte y posibilidad de rachas muy fuertes a últimas horas. En cumbres, el viento del suroeste aumentará a fuerte desde el mediodía. En Santa Cruz de La Palma, se esperan 15 grados de mínima y 21 de máxima.
En El Hierro, predominarán los intervalos nubosos, con temperaturas sin cambios relevantes. El viento soplará flojo y variable, con tendencia a sur, moderado en los extremos oeste y este, y moderado del suroeste en cumbres, ocasionalmente fuerte. En Valverde, las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 14 grados.
Provincia de Las Palmas
En Gran Canaria, se prevén intervalos nubosos de nubosidad alta en general, con algún intervalo ocasional de nubosidad baja en las costas del norte y del sur. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas interiores. El viento será flojo y variable, tendiendo a sur, moderado en el extremo noroeste y la vertiente sureste, y moderado del suroeste en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan 17 grados de mínima y 21 de máxima.
En Lanzarote, los cielos estarán poco nubosos, con presencia de nubosidad alta a partir de la mañana e intervalos de nubosidad baja a primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. El viento será flojo y variable, tendiendo a componente sur. En Arrecife, los valores previstos son de 14 grados de mínima y 21 de máxima.
En Fuerteventura, se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad alta desde la mañana. Las temperaturas registrarán pocos cambios y el viento soplará flojo y variable, con tendencia a sur. En Puerto del Rosario, se prevén 15 grados de mínima y 21 de máxima.