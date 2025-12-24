Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino, tras la marcha de Eder Maestre: “Se han ofrecido hasta 20 técnicos, pero hay que hilar fino”

El presidente del CD Tenerife Femenino aseguró ayer que aún no hay entrenador sustituto de Eder Maestre, aunque han recibido numerosas propuestas. “Se han ofrecido hasta 20 entrenadores, pero hay que hilar muy fino a la hora de elegir. A parte de los conocimientos futbolísticos, conocer la categoría y saber leer los partidos, hay que valorar su condición humana y las ganas de estar aquí.
Ojalá tengamos suerte, haya continuidad y el proyecto continúe por el buen camino. A nosotros nos da lo mismo que sea varón o hembra, aunque ese perfil femenino nos agrada. Así, será indiferente, pues no miramos la condición ni el sexo”, explicó Sergio Batista, quien ofreció las oportunas explicaciones a la salida del mencionado Maestre.
El pasado 15 de diciembre se conoció oficialmente la salida del técnico vasco del equipo tinerfeño, tras acordar la separación de sus caminos. Ayer Batista indicó que fue el expreparador de la Real Sociedad el que solicitó abandonar el club. “Él pide salir y, aunque tenía contrato hasta 2027, aquí no se retiene a nadie, aunque con matices. Si una persona no está a gusto, se le abre la puerta.
Eso es lo que ha sucedido con el señor Eder Maestre. Le agradecemos los servicios prestados, su trabajo está ahí y el tiempo es el único juez que no se equivoca. Vamos a ver. Le deseamos lo mejor en su etapa londinense si se confirma su fichaje”, dijo en referencia a la incorporación de Maestre al London City Lionesses como sustituto de Jocelyn Precheur.
El máximo dirigente de la sección femenina blanquiazul no se mostró sorprendido por esta posibilidad, pero sí por “la celeridad con la que se ha llevado todo a cabo. Sabíamos el runrún, pero no implica nada. Es lícito que quiera mejorar y cada uno actúa como quiera”.
No obstante dejó claro que para ser entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa es necesario estar con los cinco sentidos puestos en la entidad. “Yo entendía que, si se quería ir, yo no era nadie para hacerle cambiar de opinión. Nosotros miramos mucho el perfil humano y el compromiso de todos los fichajes. El cien por cien no nos vale, sino el 200%. Si él tenia una distracción o inquietud, nosotros la respetemos. Él toma la decisión el domingo por la tarde y se plasma el lunes”, explicó.
Sobre el nuevo entrenador, insistió en la idea que no pertenecerá a la estructura interna del club. “Lógicamente, el club va a tener un entrenador, y en eso trabaja el director deportivo. Lo lógico sería que lo tengamos el día 1, pues nos reincorporamos al trabajo el día 2. Los que están ahora son técnicos de la casa y es de manera provisional. Así, lo han hecho estupendamente, pues no ha sido una semana convulsa de puertas para dentro. La plantilla ha cerrado filas con el club y hablaron en el campo”, expresó.
Otra cuestión interesante para el club es el mercado de fichajes. Batista lo tiene claro y no espera demasiado de una ventana a la que se acude “a la desesperada. Nosotros no vamos a fichar por fichar. Tenemos la ventaja de que en el filial hay jugadoras que están tocando la puerta, aunque hay que esperar al momento adecuado. Si aparece algo, obviamente se fichará. Nosotros hemos tenido mucha mala suerte con las lesiones, sobre todo la banda izquierda con Aitiara y Pisco. En la parte de arriba también estamos necesitados con la lesión de Carlota, que no va a volver esta temporada”.
De la misma manera tampoco espera que haya bajas, aunque “nuestro equipo es muy apetecible y los equipos de toda Europa se fijan en nuestras jugadoras, que tienen cláusulas de salida. Si las depositan no podemos hacer nada, como pasó con Gift Monday o con Koko. Es probable que pase este año con alguna jugadora pero, si no, nosotros estaríamos encantados de que siguieran”, concluyó.